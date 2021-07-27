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В Кремле оценили ситуацию с контролем за соблюдением масочного режима

В Кремле оценили ситуацию с контролем за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 27.07.2021

В Кремле оценили ситуацию с контролем за соблюдением масочного режима

Контроль за соблюдением масочного режима никак не связан с избирательной кампанией, это вопрос сознательности людей, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:25

2021-07-27T13:25

2021-07-27T13:25

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коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима никак не связан с избирательной кампанией, это вопрос сознательности людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, это очевидно. Это вопрос о сознательности людей, о чувстве ответственности людей за свое собственное здоровье и здоровье окружающих", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли быть связан высокий показатель заражения коронавирусом снижением контроля за соблюдением масочного режима во время выборной кампании.Песков отметил, что до начала избирательной кампании люди тоже не столь дисциплинировано носили маски и применяли меры предосторожности. "Это никак не связано абсолютно", - добавил он.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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