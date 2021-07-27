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В Кремле оценили ситуацию с контролем за соблюдением масочного режима
В Кремле оценили ситуацию с контролем за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле оценили ситуацию с контролем за соблюдением масочного режима
Контроль за соблюдением масочного режима никак не связан с избирательной кампанией, это вопрос сознательности людей, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:25
2021-07-27T13:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима никак не связан с избирательной кампанией, это вопрос сознательности людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, это очевидно. Это вопрос о сознательности людей, о чувстве ответственности людей за свое собственное здоровье и здоровье окружающих", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли быть связан высокий показатель заражения коронавирусом снижением контроля за соблюдением масочного режима во время выборной кампании.Песков отметил, что до начала избирательной кампании люди тоже не столь дисциплинировано носили маски и применяли меры предосторожности. "Это никак не связано абсолютно", - добавил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
13:25 27.07.2021
 
В Кремле оценили ситуацию с контролем за соблюдением масочного режима

Пресс-секретарь президента Песков: контроль за масочным режимом не связан с избирательной кампанией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима никак не связан с избирательной кампанией, это вопрос сознательности людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, это очевидно. Это вопрос о сознательности людей, о чувстве ответственности людей за свое собственное здоровье и здоровье окружающих", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли быть связан высокий показатель заражения коронавирусом снижением контроля за соблюдением масочного режима во время выборной кампании.
Песков отметил, что до начала избирательной кампании люди тоже не столь дисциплинировано носили маски и применяли меры предосторожности. "Это никак не связано абсолютно", - добавил он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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