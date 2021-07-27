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Илон Маск раскритиковал компанию Apple
Илон Маск раскритиковал компанию Apple - РИА Новости, 27.07.2021
Илон Маск раскритиковал компанию Apple
Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что Apple использует чрезмерное количество кобальта. Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой на обсуждение... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:54
2021-07-27T16:54
2021-07-27T16:56
наука
илон маск
tesla motors
apple
технологии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что Apple использует чрезмерное количество кобальта. Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой на обсуждение финансового отчета компании."Tesla почти не использует кобальт. На основе средневзвешенного значения, на нас приходится до 2 процентов кобальта по сравнению со 100 процентами Apple", — ответил на обвинения критиков электромобилей Tesla, которые считают, что в их тяговых используется этот металл.Маск отметил, что технологический гигант из Купертино потребляет львиную часть кобальта для изготовления аккумуляторов смартфонов, планшетов и компьютеров.В 2019 году ряд компаний, в числе которых оказались Tesla и Apple, были названы ответчиками по иску о нарушении прав человека при добыче кобальта на африканском континенте. По данным инсайдеров, "яблоко" рассматривает возможность производства собственных электромобилей, которые станут конкурентами продукции Илона Маска.
https://ria.ru/20201222/apple-1590309992.html
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илон маск, tesla motors, apple, технологии
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что Apple использует чрезмерное количество кобальта. Об этом сообщает
Businessinsider со ссылкой на обсуждение финансового отчета компании.
"Tesla почти не использует кобальт. На основе средневзвешенного значения, на нас приходится до 2 процентов кобальта по сравнению со 100 процентами Apple", — ответил на обвинения критиков электромобилей Tesla, которые считают, что в их тяговых используется этот металл.
Маск отметил, что технологический гигант из Купертино потребляет львиную часть кобальта для изготовления аккумуляторов смартфонов, планшетов и компьютеров.
В 2019 году ряд компаний, в числе которых оказались Tesla и Apple, были названы ответчиками по иску о нарушении прав человека при добыче кобальта на африканском континенте. По данным инсайдеров, "яблоко" рассматривает возможность производства собственных электромобилей, которые станут конкурентами продукции Илона Маска.