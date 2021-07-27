https://ria.ru/20210727/mask-1743134882.html

Илон Маск раскритиковал компанию Apple

Илон Маск раскритиковал компанию Apple - РИА Новости, 27.07.2021

Илон Маск раскритиковал компанию Apple

Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что Apple использует чрезмерное количество кобальта. Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой на обсуждение... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:54

2021-07-27T16:54

2021-07-27T16:56

наука

илон маск

tesla motors

apple

технологии

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что Apple использует чрезмерное количество кобальта. Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой на обсуждение финансового отчета компании."Tesla почти не использует кобальт. На основе средневзвешенного значения, на нас приходится до 2 процентов кобальта по сравнению со 100 процентами Apple", — ответил на обвинения критиков электромобилей Tesla, которые считают, что в их тяговых используется этот металл.Маск отметил, что технологический гигант из Купертино потребляет львиную часть кобальта для изготовления аккумуляторов смартфонов, планшетов и компьютеров.В 2019 году ряд компаний, в числе которых оказались Tesla и Apple, были названы ответчиками по иску о нарушении прав человека при добыче кобальта на африканском континенте. По данным инсайдеров, "яблоко" рассматривает возможность производства собственных электромобилей, которые станут конкурентами продукции Илона Маска.

https://ria.ru/20201222/apple-1590309992.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, apple, технологии