https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим
"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим - РИА Новости, 27.07.2021
"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим
Егор Крид посвятил номер певице МакSим (Марина Абросимова). Видео с выступления он разместил в личном микроблоге. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:47
2021-07-27T10:47
2021-07-27T11:24
коронавирус в россии
музыка
новости культуры
шоубиз
макsим (марина абросимова)
егор крид
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Егор Крид посвятил номер певице МакSим (Марина Абросимова). Видео с выступления он разместил в личном микроблоге. В ролике показано, как на одном из концертов Крида зазвучала композиция "Отпускаю" из альбома МакSим "Трудный возраст". Певец и его фанаты подхватили знакомую мелодию и вместе спели хит исполнительницы. "Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой", — подписал кадры Крид.Пользователи оценили поступок Крида. "Поддерживаю", "Самый лучший, спасибо тебе за все", "Так приятно смотреть на то, как ты поддерживаешь других артистов! Это безумно мило. Очень рада, что я выбрала именно тебя!", "Я прям разревелась что-то, ребят", "Егор, ты молодец, что поддерживаешь МакSим в трудные минуты", — пишут фанаты исполнителя в комментариях. О том, что артистку подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.
https://ria.ru/20210726/maksim-1742957581.html
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коронавирус в россии, музыка, новости культуры, макsим (марина абросимова), егор крид
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Егор Крид посвятил номер певице МакSим (Марина Абросимова). Видео с выступления он разместил
в личном микроблоге.
В ролике показано, как на одном из концертов Крида зазвучала композиция "Отпускаю" из альбома МакSим "Трудный возраст". Певец и его фанаты подхватили знакомую мелодию и вместе спели хит исполнительницы.
"Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой", — подписал кадры Крид.
Пользователи оценили поступок Крида. "Поддерживаю", "Самый лучший, спасибо тебе за все", "Так приятно смотреть на то, как ты поддерживаешь других артистов! Это безумно мило. Очень рада, что я выбрала именно тебя!", "Я прям разревелась что-то, ребят", "Егор, ты молодец, что поддерживаешь МакSим в трудные минуты", — пишут фанаты исполнителя в комментариях.
О том, что артистку подключили к аппарату ИВЛ, стало
известно 19 июня. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.