https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html

"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим

"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим - РИА Новости, 27.07.2021

"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим

Егор Крид посвятил номер певице МакSим (Марина Абросимова). Видео с выступления он разместил в личном микроблоге. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:47

2021-07-27T10:47

2021-07-27T11:24

коронавирус в россии

музыка

новости культуры

шоубиз

макsим (марина абросимова)

егор крид

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Егор Крид посвятил номер певице МакSим (Марина Абросимова). Видео с выступления он разместил в личном микроблоге. В ролике показано, как на одном из концертов Крида зазвучала композиция "Отпускаю" из альбома МакSим "Трудный возраст". Певец и его фанаты подхватили знакомую мелодию и вместе спели хит исполнительницы. "Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой", — подписал кадры Крид.Пользователи оценили поступок Крида. "Поддерживаю", "Самый лучший, спасибо тебе за все", "Так приятно смотреть на то, как ты поддерживаешь других артистов! Это безумно мило. Очень рада, что я выбрала именно тебя!", "Я прям разревелась что-то, ребят", "Егор, ты молодец, что поддерживаешь МакSим в трудные минуты", — пишут фанаты исполнителя в комментариях. О том, что артистку подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.

https://ria.ru/20210726/maksim-1742957581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, музыка, новости культуры, макsим (марина абросимова), егор крид