https://ria.ru/20210727/lozh-1743032642.html

Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях

Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях - РИА Новости, 27.07.2021

Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях

Более двух третей россиян приходилось сталкиваться с ложью в вакансиях от работодателей, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T07:30

2021-07-27T07:30

2021-07-27T07:30

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россия

москва

исследование

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более двух третей россиян приходилось сталкиваться с ложью в вакансиях от работодателей, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.Ещё две трети россиян отметили, что встречали ложь об условиях труда, а 45% - неправдивую информацию об официальном оформлении выплат. 36% опрошенных указали, что работодатели могли преувеличивать в вакансии карьерные перспективы, 29% респондентов сталкивались с неверной информацией о графике работы.По 14% участников исследования отметили, что встречали ложную информацию об оформлении по ТК РФ или о дружном коллективе. 12% работодатели обманули информацией о месте работы. Еще 10% респондентов были обмануты информацией о размере соцпакета в компании, а 5% — информацией о командировках.Почти 40% опрошенных узнавали о том, что информация в вакансии была ложной, уже в ходе собеседования. 21% респондентов отметили, что изучали отзывы сотрудников о компании, чтобы проверить данные из вакансии. 41% рассказали, что узнавали об обмане уже после трудоустройства в компанию."Мы рекомендуем всем работникам чаще делиться отзывами о своих работодателях, а тем, кто ищет работу, заранее проверять всю доступную информацию о компаниях", — прокомментировал коммерческий директор "Работы.ру" Владимир Корицкий.

https://ria.ru/20210713/pribavka-1741019894.html

https://ria.ru/20210716/rabota-1741472894.html

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работа.ру, россия, москва, исследование, общество