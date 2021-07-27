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СМИ: в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет
СМИ: в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 27.07.2021
СМИ: в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет
Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет, пишет... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:37
2021-07-27T12:37
китай
технологии
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет, пишет китайский информационный портал "Ванъи".При движении с гиперзвуковой скоростью ракеты и самолеты сталкиваются с большим сопротивлением воздуха, что увеличивает расход топлива для поддержания необходимой скорости, а также снижает уровень безопасности полета. Для решения этой проблемы экспертная группа из Университета космической инженерии разработала мощную лазерную пушку, которая устанавливается на головку ракеты или гиперзвуковой самолет. Цель лазера – молекулы воздуха перед ним. По расчетам исследователей, устройство может снизить сопротивление воздуха на 70% и более.Команда китайских ученых считает, что их лазерное энергетическое устройство создаст плазменное облако в форме капли, которое мгновенно распадется на две части. Эти меньшие облака будут вращаться в противоположных направлениях и создавать передний ветер перед гиперзвуковым оружием или самолетом, что снизит сопротивление воздуха.Прежде главная проблема применения подобных технологий заключалась в размерах лазерной установки. Она должна быть небольшого размера, чтобы ее можно было установить на самолет или ракету. По словам китайских ученых, сегодня уже существуют методы уменьшения размеров лазерных установок.
https://ria.ru/20210331/antiveschestvo-1603674715.html
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китай, технологии
12:37 27.07.2021
 
СМИ: в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет

Информационный портал "Ванъи": в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Fotolia / Savvapanf Photo
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет, пишет китайский информационный портал "Ванъи".
При движении с гиперзвуковой скоростью ракеты и самолеты сталкиваются с большим сопротивлением воздуха, что увеличивает расход топлива для поддержания необходимой скорости, а также снижает уровень безопасности полета. Для решения этой проблемы экспертная группа из Университета космической инженерии разработала мощную лазерную пушку, которая устанавливается на головку ракеты или гиперзвуковой самолет. Цель лазера – молекулы воздуха перед ним. По расчетам исследователей, устройство может снизить сопротивление воздуха на 70% и более.
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Прежде главная проблема применения подобных технологий заключалась в размерах лазерной установки. Она должна быть небольшого размера, чтобы ее можно было установить на самолет или ракету. По словам китайских ученых, сегодня уже существуют методы уменьшения размеров лазерных установок.
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