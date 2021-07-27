https://ria.ru/20210727/lazer-1743080086.html

СМИ: в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет

СМИ: в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 27.07.2021

СМИ: в Китае работают над лазером, повышающим скорость гиперзвуковых ракет

Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет, пишет... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:37

2021-07-27T12:37

2021-07-27T12:37

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_5b24ccd343b2524345d824605ab0e896.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет, пишет китайский информационный портал "Ванъи".При движении с гиперзвуковой скоростью ракеты и самолеты сталкиваются с большим сопротивлением воздуха, что увеличивает расход топлива для поддержания необходимой скорости, а также снижает уровень безопасности полета. Для решения этой проблемы экспертная группа из Университета космической инженерии разработала мощную лазерную пушку, которая устанавливается на головку ракеты или гиперзвуковой самолет. Цель лазера – молекулы воздуха перед ним. По расчетам исследователей, устройство может снизить сопротивление воздуха на 70% и более.Команда китайских ученых считает, что их лазерное энергетическое устройство создаст плазменное облако в форме капли, которое мгновенно распадется на две части. Эти меньшие облака будут вращаться в противоположных направлениях и создавать передний ветер перед гиперзвуковым оружием или самолетом, что снизит сопротивление воздуха.Прежде главная проблема применения подобных технологий заключалась в размерах лазерной установки. Она должна быть небольшого размера, чтобы ее можно было установить на самолет или ракету. По словам китайских ученых, сегодня уже существуют методы уменьшения размеров лазерных установок.

https://ria.ru/20210331/antiveschestvo-1603674715.html

https://ria.ru/20201210/sotsiotsentr-1588452634.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии