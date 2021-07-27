https://ria.ru/20210727/kuzminki-1743157678.html

В заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется лаборатория ароматов

В заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется лаборатория ароматов - РИА Новости, 27.07.2021

В заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется лаборатория ароматов

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 28 июля откроется лаборатория ароматов, созданных незрячими парфюмерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T23:40

2021-07-27T23:40

2021-07-27T23:40

москва

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 28 июля откроется лаборатория ароматов, созданных незрячими парфюмерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе заповедника."Для нас очень важно, чтобы наш парк был не только местом для отдыха, спорта и культурно-массовых мероприятий, но также стал местом реализации социально-значимых проектов. Мастерская ароматов от незрячих людей - это показательный пример того, как люди с ограниченными способностями могут реализовывать свой потенциал. Мы рады, что музей-заповедник "Кузьминки" представит своим гостям возможность познакомиться с новым для них миром и узнать больше об инклюзии", - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.В рамках проекта все желающие смогут попробовать попрактиковаться в составлении формулы аромата, создать парфюм, крем или диффузор для дома на практических занятиях, познакомиться с парфюмерными экстрактами и особенностями их воздействия на эмоции человека. Кроме того, можно научиться различать отдельные ароматические ноты в составе парфюмерной композиции, а также узнать хитрости опытного парфюмера и получить представление о том, как правильно слушать и выбирать парфюм."В основе подобной лаборатории лежит не только исследование зависимости визуального восприятия и обоняния, но поддержка людей с особыми потребностями в их творческой реализации", - отметили в пресс-службе

https://ria.ru/20210720/ptitsa-1742083217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва