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В заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется лаборатория ароматов
В заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется лаборатория ароматов - РИА Новости, 27.07.2021
В заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется лаборатория ароматов
В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 28 июля откроется лаборатория ароматов, созданных незрячими парфюмерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T23:40
2021-07-27T23:40
москва
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 28 июля откроется лаборатория ароматов, созданных незрячими парфюмерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе заповедника."Для нас очень важно, чтобы наш парк был не только местом для отдыха, спорта и культурно-массовых мероприятий, но также стал местом реализации социально-значимых проектов. Мастерская ароматов от незрячих людей - это показательный пример того, как люди с ограниченными способностями могут реализовывать свой потенциал. Мы рады, что музей-заповедник "Кузьминки" представит своим гостям возможность познакомиться с новым для них миром и узнать больше об инклюзии", - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.В рамках проекта все желающие смогут попробовать попрактиковаться в составлении формулы аромата, создать парфюм, крем или диффузор для дома на практических занятиях, познакомиться с парфюмерными экстрактами и особенностями их воздействия на эмоции человека. Кроме того, можно научиться различать отдельные ароматические ноты в составе парфюмерной композиции, а также узнать хитрости опытного парфюмера и получить представление о том, как правильно слушать и выбирать парфюм."В основе подобной лаборатории лежит не только исследование зависимости визуального восприятия и обоняния, но поддержка людей с особыми потребностями в их творческой реализации", - отметили в пресс-службе
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москва
23:40 27.07.2021
 

В заповеднике "Кузьминки-Люблино" откроется лаборатория ароматов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ парке Кузьминки в Москве
В парке Кузьминки в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 28 июля откроется лаборатория ароматов, созданных незрячими парфюмерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе заповедника.
"Для нас очень важно, чтобы наш парк был не только местом для отдыха, спорта и культурно-массовых мероприятий, но также стал местом реализации социально-значимых проектов. Мастерская ароматов от незрячих людей - это показательный пример того, как люди с ограниченными способностями могут реализовывать свой потенциал. Мы рады, что музей-заповедник "Кузьминки" представит своим гостям возможность познакомиться с новым для них миром и узнать больше об инклюзии", - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
В рамках проекта все желающие смогут попробовать попрактиковаться в составлении формулы аромата, создать парфюм, крем или диффузор для дома на практических занятиях, познакомиться с парфюмерными экстрактами и особенностями их воздействия на эмоции человека. Кроме того, можно научиться различать отдельные ароматические ноты в составе парфюмерной композиции, а также узнать хитрости опытного парфюмера и получить представление о том, как правильно слушать и выбирать парфюм.
"В основе подобной лаборатории лежит не только исследование зависимости визуального восприятия и обоняния, но поддержка людей с особыми потребностями в их творческой реализации", - отметили в пресс-службе
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