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Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением - РИА Новости, 28.07.2021
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением
Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением, написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-27T21:18
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россия
курение
сигареты
олег салагай
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением, написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.Среди новых мер, по данным замминистра, планируется принять:Салагай подчеркнул, что это важно "для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости". По данным доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году", который в начале июля поступил в распоряжении РИА Новости, более 45 процентов населения страны подвержены различным факторам нездорового образа жизни. В их числе несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение.
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Как курение вейпа влияет на здоровье
Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование.
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россия, курение, сигареты, олег салагай, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
21:18 27.07.2021 (обновлено: 00:51 28.07.2021)
 
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением

Замглавы Минздрава Салагай сообщил о проработке новых мер по борьбе с курением

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкУрна с окурками сигарет
Урна с окурками сигарет - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением, написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.
Среди новых мер, по данным замминистра, планируется принять:
  • производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения;
  • запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ;
  • запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.
Салагай подчеркнул, что это важно "для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости".
По данным доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году", который в начале июля поступил в распоряжении РИА Новости, более 45 процентов населения страны подвержены различным факторам нездорового образа жизни. В их числе несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение.
Производство сигарет на фабрике АО Филип Моррис Ижора в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:09
Минфин разработал законопроект о госрегулировании продажи табака
 
РоссияКурениеСигаретыОлег СалагайЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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