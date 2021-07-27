https://ria.ru/20210727/kurenie-1743177128.html

Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением

Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением - РИА Новости, 28.07.2021

Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением

Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением, написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-27T21:18

2021-07-27T21:18

2021-07-28T00:51

россия

курение

сигареты

олег салагай

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155975/88/1559758800_0:18:3086:1753_1920x0_80_0_0_ff91d3d11a71ff91e8bcf857be78ab8f.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением, написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.Среди новых мер, по данным замминистра, планируется принять:Салагай подчеркнул, что это важно "для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости". По данным доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году", который в начале июля поступил в распоряжении РИА Новости, более 45 процентов населения страны подвержены различным факторам нездорового образа жизни. В их числе несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение.

https://ria.ru/20210726/tabak-1742965127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как курение вейпа влияет на здоровье Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование. 2021-07-27T21:18 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курение, сигареты, олег салагай, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество