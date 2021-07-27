Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/krymskaya_platforma-1743181248.html
На Украине не расстроились, что Байден не приедет на "Крымскую платформу"
На Украине не расстроились, что Байден не приедет на "Крымскую платформу" - РИА Новости, 27.07.2021
На Украине не расстроились, что Байден не приедет на "Крымскую платформу"
Украина рада участию любой страны в саммите "Крымская платформа", вне зависимости от того, кем она будет представлена, сообщил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:36
2021-07-27T22:42
владимир зеленский
джо байден
республика крым
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741482103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a036124c018e62fa5343a4518c09c2fc.jpg
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украина рада участию любой страны в саммите "Крымская платформа", вне зависимости от того, кем она будет представлена, сообщил во вторник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, комментируя информацию о том, что в мероприятии не примет участие президент США Джо Байден.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза."Меня не было рядом, когда он (Зеленский – ред.) узнал эту новость (о том, что Байден не приедет - ред.). Как бы там ни было, мы рады любой стране, которая тем или иным образом будет представлена на "Крымской платформе". Пять лет эта тема не поднималась вообще, и мы ее фактически сдвигаем с мертвой точки, поэтому любому участию любой страны мы рады. Для нас самое главное, чтобы страна там была представлена", - сказал Никифоров.Ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что США на саммите "Крымской платформы" возглавят члены правительства. По его словам, состав делегации определяется Белым домом, вскоре он будет объявлен.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210717/ukraina-1741638747.html
https://ria.ru/20210619/zakharova-1737670022.html
республика крым
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741482103_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98e259b1ad3ebfe859afde4c44648b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, джо байден, республика крым, киев, в мире
22:36 27.07.2021 (обновлено: 22:42 27.07.2021)
 
На Украине не расстроились, что Байден не приедет на "Крымскую платформу"

В офисе Зеленского не расстроены, что Байдена не будет на саммите "Крымской платформы"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден слушает во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель
Президент США Джо Байден слушает во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украина рада участию любой страны в саммите "Крымская платформа", вне зависимости от того, кем она будет представлена, сообщил во вторник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, комментируя информацию о том, что в мероприятии не примет участие президент США Джо Байден.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 08:46
Политолог: все участники "Крымской платформы" должны попасть под санкции
"Меня не было рядом, когда он (Зеленский – ред.) узнал эту новость (о том, что Байден не приедет - ред.). Как бы там ни было, мы рады любой стране, которая тем или иным образом будет представлена на "Крымской платформе". Пять лет эта тема не поднималась вообще, и мы ее фактически сдвигаем с мертвой точки, поэтому любому участию любой страны мы рады. Для нас самое главное, чтобы страна там была представлена", - сказал Никифоров.
Ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что США на саммите "Крымской платформы" возглавят члены правительства. По его словам, состав делегации определяется Белым домом, вскоре он будет объявлен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 10:20
Захарова ответила на слова Кулебы о "Крымской платформе"
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Владимир ЗеленскийДжо БайденРеспублика КрымКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
02:26Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Лента новостейМолния