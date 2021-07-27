https://ria.ru/20210727/krymskaya_platforma-1743181248.html

На Украине не расстроились, что Байден не приедет на "Крымскую платформу"

На Украине не расстроились, что Байден не приедет на "Крымскую платформу" - РИА Новости, 27.07.2021

На Украине не расстроились, что Байден не приедет на "Крымскую платформу"

Украина рада участию любой страны в саммите "Крымская платформа", вне зависимости от того, кем она будет представлена, сообщил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:36

2021-07-27T22:36

2021-07-27T22:42

владимир зеленский

джо байден

республика крым

киев

в мире

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КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украина рада участию любой страны в саммите "Крымская платформа", вне зависимости от того, кем она будет представлена, сообщил во вторник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, комментируя информацию о том, что в мероприятии не примет участие президент США Джо Байден.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза."Меня не было рядом, когда он (Зеленский – ред.) узнал эту новость (о том, что Байден не приедет - ред.). Как бы там ни было, мы рады любой стране, которая тем или иным образом будет представлена на "Крымской платформе". Пять лет эта тема не поднималась вообще, и мы ее фактически сдвигаем с мертвой точки, поэтому любому участию любой страны мы рады. Для нас самое главное, чтобы страна там была представлена", - сказал Никифоров.Ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что США на саммите "Крымской платформы" возглавят члены правительства. По его словам, состав делегации определяется Белым домом, вскоре он будет объявлен.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210717/ukraina-1741638747.html

https://ria.ru/20210619/zakharova-1737670022.html

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владимир зеленский, джо байден, республика крым, киев, в мире