https://ria.ru/20210727/krym-1743098386.html

В Крыму назвали аналогию с Северным Кипром неуместной

В Крыму назвали аналогию с Северным Кипром неуместной - РИА Новости, 27.07.2021

В Крыму назвали аналогию с Северным Кипром неуместной

Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:00

2021-07-27T14:00

2021-07-27T14:00

юрий гемпель

северный кипр

турция

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.При этом, по его словам, многие турецкие бизнесмены заинтересованы в развитии бизнеса в Крыму, поэтому Турции было бы, прежде всего, экономически выгодно признать российский статус полуострова и активно развивать с ним торговые отношения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.

https://ria.ru/20210727/krym-1743095903.html

северный кипр

турция

республика крым

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юрий гемпель, северный кипр, турция, республика крым, в мире