В Крыму назвали аналогию с Северным Кипром неуместной
Депутат Гемпель: проводить аналогии по признанию Северного Кипра и Крыма неуместно
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил "Ленте.ру", что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
"Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно. Торг в этом вопросе исключен. Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, и предшествовало тому свободное волеизъявление крымского народа. С Северным Кипром же несколько другая ситуация", - сказал РИА Новости Гемпель.
При этом, по его словам, многие турецкие бизнесмены заинтересованы в развитии бизнеса в Крыму, поэтому Турции было бы, прежде всего, экономически выгодно признать российский статус полуострова и активно развивать с ним торговые отношения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.