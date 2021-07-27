12:18 27.07.2021 (обновлено: 14:43 27.07.2021)
В Турции назвали условие для признания Крыма частью России
Профессор Малтепе Хасан Унал: Россия могла бы пойти на сделку с Турцией по Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.
"России необязательно сразу признавать республику: достаточно не мешать это делать другим странам, находящимся в ее орбите, и начать прямую торговлю с Северным Кипром", — пояснил Унал.
По словам специалиста, в этом случае Турция откажется от заявлений по признанию Крыма территорией Украины, а местные авиакомпании возобновят прямые рейсы на полуостров.
Такой план может показаться нереализуемым из-за позиций обеих стран по вопросам Крыма и Кипра, отметил профессор. "Но не забывайте, что политики используют риторику, чтобы потом занять более сильную позицию в случае переговоров", — заключил он.
Вместе с тем Унал добавил, что для Анкары нет смысла признавать Крым частью России, потому что он уже и так входит в ее состав, и "Москва не обязательно попросит Турцию признавать это".
Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда Турция совершила вооруженное вторжение на территорию острова из-за попыток Греции присоединить его. В 1983 году на оккупированной территории острова (37%) была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой стороной проходят при посредничестве ООН, однако после провала очередного раунда в Кран-Монтане в 2017 году они были прерваны.