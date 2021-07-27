Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/krym-1743089141.html
Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму
Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021
Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму
Заключение сделки между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра невозможно, так как противоречит идеологическому... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:12
2021-07-27T13:12
россия
александр ирхин
севастопольский государственный университет
догу перинчек
дмитрий песков
северный кипр
москва
турция
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bd3108afccc9e153c8f8f1c3eb104ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Заключение сделки между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра невозможно, так как противоречит идеологическому направлению современной внешней политики Турции, заявил РИА Новости доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Ирхин.Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства, сказал "Ленте.ру" профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок."В ближайшее время турецкая элита, вне зависимости от партийной принадлежности, не сможет позволить себе какое-либо изменение своей позиции по Крыму. Исключение составляет лидер маргинальной левой партии Vatan Partisi (Родина) Догу Перинчек. Он, собственно, уже несколько лет предлагает озвученную геополитическую сделку - игра на взаимное признание турецкой части Кипра и изменение позиции Турции по Крыму", - сказал Ирхин.Крым для современной Турции является пространством экспансии, причем как с точки зрения защитника всех мусульман, роль которого озвучил Тайип Эрдоган (президент Турции), так и с точки зрения защиты прав крымских турок (крымских татар), отметил политолог. С 1991 года Турция активно инвестировала в Крым политические, экономические и образовательные технологии и не собирается терять свои инвестиции. Ирхин отметил, что проводимая современной Турцией внешняя политика неизбежно приведет к нарастанию противоречий с Россией."Дело в том, что в основе современной турецкой внешней политики лежат два идеологических столпа: неопантюркизм и неоосманизм. Турция в рамках первого направления создаёт свою тюркскую подсистему международных отношений в рамках Тюркского совета, поэтому противоречия между Турцией и Россией на пространстве тюркского мира будут только нарастать", - сказал Ирхин.
https://ria.ru/20210727/krym-1743087840.html
https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html
россия
северный кипр
москва
турция
республика крым
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6b7639ea49d594abcc7dc8be2eeb322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр ирхин, севастопольский государственный университет, догу перинчек, дмитрий песков, северный кипр, москва, турция, республика крым, стамбул, в мире
13:12 27.07.2021
 
Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму

Политолог Ирхин: сделка между Россией и Турцией по Крыму и Северному Кипру невозможна

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Заключение сделки между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра невозможно, так как противоречит идеологическому направлению современной внешней политики Турции, заявил РИА Новости доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Ирхин.
Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства, сказал "Ленте.ру" профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
13:07
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму
"В ближайшее время турецкая элита, вне зависимости от партийной принадлежности, не сможет позволить себе какое-либо изменение своей позиции по Крыму. Исключение составляет лидер маргинальной левой партии Vatan Partisi (Родина) Догу Перинчек. Он, собственно, уже несколько лет предлагает озвученную геополитическую сделку - игра на взаимное признание турецкой части Кипра и изменение позиции Турции по Крыму", - сказал Ирхин.
Крым для современной Турции является пространством экспансии, причем как с точки зрения защитника всех мусульман, роль которого озвучил Тайип Эрдоган (президент Турции), так и с точки зрения защиты прав крымских турок (крымских татар), отметил политолог. С 1991 года Турция активно инвестировала в Крым политические, экономические и образовательные технологии и не собирается терять свои инвестиции. Ирхин отметил, что проводимая современной Турцией внешняя политика неизбежно приведет к нарастанию противоречий с Россией.
"Дело в том, что в основе современной турецкой внешней политики лежат два идеологических столпа: неопантюркизм и неоосманизм. Турция в рамках первого направления создаёт свою тюркскую подсистему международных отношений в рамках Тюркского совета, поэтому противоречия между Турцией и Россией на пространстве тюркского мира будут только нарастать", - сказал Ирхин.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
12:48
В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму
 
РоссияАлександр ИрхинСевастопольский государственный университетДогу ПеринчекДмитрий ПесковСеверный КипрМоскваТурцияРеспублика КрымСтамбулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37В Госдуме ответили на идею сделки с Турцией по Крыму
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
Лента новостейМолния