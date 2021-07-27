Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму
Политолог Ирхин: сделка между Россией и Турцией по Крыму и Северному Кипру невозможна
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Заключение сделки между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра невозможно, так как противоречит идеологическому направлению современной внешней политики Турции, заявил РИА Новости доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Ирхин.
Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства, сказал "Ленте.ру" профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.
"В ближайшее время турецкая элита, вне зависимости от партийной принадлежности, не сможет позволить себе какое-либо изменение своей позиции по Крыму. Исключение составляет лидер маргинальной левой партии Vatan Partisi (Родина) Догу Перинчек. Он, собственно, уже несколько лет предлагает озвученную геополитическую сделку - игра на взаимное признание турецкой части Кипра и изменение позиции Турции по Крыму", - сказал Ирхин.
Крым для современной Турции является пространством экспансии, причем как с точки зрения защитника всех мусульман, роль которого озвучил Тайип Эрдоган (президент Турции), так и с точки зрения защиты прав крымских турок (крымских татар), отметил политолог. С 1991 года Турция активно инвестировала в Крым политические, экономические и образовательные технологии и не собирается терять свои инвестиции. Ирхин отметил, что проводимая современной Турцией внешняя политика неизбежно приведет к нарастанию противоречий с Россией.
"Дело в том, что в основе современной турецкой внешней политики лежат два идеологических столпа: неопантюркизм и неоосманизм. Турция в рамках первого направления создаёт свою тюркскую подсистему международных отношений в рамках Тюркского совета, поэтому противоречия между Турцией и Россией на пространстве тюркского мира будут только нарастать", - сказал Ирхин.