https://ria.ru/20210727/krym-1743089141.html

Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму

Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021

Политолог оценил возможность сделки между Россией и Турцией по Крыму

Заключение сделки между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра невозможно, так как противоречит идеологическому... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:12

2021-07-27T13:12

2021-07-27T13:12

россия

александр ирхин

севастопольский государственный университет

догу перинчек

дмитрий песков

северный кипр

москва

турция

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Заключение сделки между Россией и Турцией по обмену признания Крыма и турецкой республики Северного Кипра невозможно, так как противоречит идеологическому направлению современной внешней политики Турции, заявил РИА Новости доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Ирхин.Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства, сказал "Ленте.ру" профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок."В ближайшее время турецкая элита, вне зависимости от партийной принадлежности, не сможет позволить себе какое-либо изменение своей позиции по Крыму. Исключение составляет лидер маргинальной левой партии Vatan Partisi (Родина) Догу Перинчек. Он, собственно, уже несколько лет предлагает озвученную геополитическую сделку - игра на взаимное признание турецкой части Кипра и изменение позиции Турции по Крыму", - сказал Ирхин.Крым для современной Турции является пространством экспансии, причем как с точки зрения защитника всех мусульман, роль которого озвучил Тайип Эрдоган (президент Турции), так и с точки зрения защиты прав крымских турок (крымских татар), отметил политолог. С 1991 года Турция активно инвестировала в Крым политические, экономические и образовательные технологии и не собирается терять свои инвестиции. Ирхин отметил, что проводимая современной Турцией внешняя политика неизбежно приведет к нарастанию противоречий с Россией."Дело в том, что в основе современной турецкой внешней политики лежат два идеологических столпа: неопантюркизм и неоосманизм. Турция в рамках первого направления создаёт свою тюркскую подсистему международных отношений в рамках Тюркского совета, поэтому противоречия между Турцией и Россией на пространстве тюркского мира будут только нарастать", - сказал Ирхин.

https://ria.ru/20210727/krym-1743087840.html

https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html

россия

северный кипр

москва

турция

республика крым

стамбул

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