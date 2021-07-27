https://ria.ru/20210727/kovid-1743155649.html

В Чечне вакцинировали от COVID-19 60 процентов взрослого населения

В Чечне вакцинировали от COVID-19 60 процентов взрослого населения - РИА Новости, 27.07.2021

В Чечне вакцинировали от COVID-19 60 процентов взрослого населения

Чечня стала первым российским регионом, где привили от коронавируса 60 процентов взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:31

2021-07-27T18:31

2021-07-27T20:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

общество

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ГРОЗНЫЙ, 27 июл — РИА Новости. Чечня стала первым российским регионом, где привили от коронавируса 60 процентов взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.Он уточнил, что достижение этого показателя скажется на эпидемической ситуации к началу осени. По последним данным Минздрава республики, за сутки в Чечне умерли десять пациентов с коронавирусом, за все время пандемии — 293 человека. Зарегистрировано 15 469 случаев COVID-19, в том числе 127 новых случаев за сутки.Ранее во вторник стало известно, что власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, сотрудников сферы торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ и туризма.

https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1743005774.html

россия

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2021

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коронавирус covid-19, россия, общество