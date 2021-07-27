https://ria.ru/20210727/kotiki-1742329905.html

Ветеринар рассказал, как спасти собак и кошек от теплового удара

Ветеринар рассказал, как спасти собак и кошек от теплового удара - РИА Новости, 27.07.2021

Ветеринар рассказал, как спасти собак и кошек от теплового удара

Это лето в России выдалось аномально жарким, местами температура до сих пор превышает 40 градусов. Слишком солнечная и теплая погода опасна не только для... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T09:00

2021-07-27T09:00

2021-07-27T13:32

социальный навигатор

жара в центре россии

здоровье

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Это лето в России выдалось аномально жарким, местами температура до сих пор превышает 40 градусов. Слишком солнечная и теплая погода опасна не только для человека, но и для домашних питомцев. Как помочь им пережить такую погоду — в материале РИА Новости.Нет — постоянным стрижкам, да — ритуалам дикой природыПо словам практикующего ветеринарного врача, преподавателя кафедры "Биология и общая патология" Донского государственного технического университета Инны Литвиновой, рацион питания у животных в жаркие дни не меняется. Вне зависимости от времени года им нужна качественная и сбалансированная пища, в которой есть витамины, минералы, клетчатка и белок.Чтобы животные пили больше воды, миску рекомендуют ставить подальше от еды. Например, коты в дикой природе едят в одном месте, а на водопой ходят в другое — такой у них ритуал."Необходимо следить, чтобы у питомцев стояло несколько мисок со свежей водой в разных местах в тени. Советую хозяевам периодически кидать в миску с жидкостью кубики льда. Кошкам нравится пить прохладную воду, а лед привлекает внимание", — рассказала Литвинова.По ее словам, стричь кошек и собак летом не обязательно — шерсть защищает их от перегрева и солнечных ожогов. Например, собакам с традиционным шерстяным покровом необходим лишь груминг во время линьки.Если у кошки нет спутанной шерсти, подойдет регулярное вычесывание.Простые действия, которые помогут остытьО солнечном или тепловом ударе у животных говорят несколько симптомов: вялость, заторможенность, частое поверхностное и тяжелое дыхание. Кошка, скорее всего, будет лежать на спине, раскинув лапы. Если случился перегрев, она будет часто мяукать, дышать открытым ртом, как собака, и ложиться на живот, предупредила собеседница агентства."Хозяева могут самостоятельно оказать первую помощь питомцу — убрать из жаркого помещения, включить кондиционер или вентилятор, дать холодного питья. К животу животного необходимо приложить холод. Ни в коем случае нельзя обливать водой, таким образом можно спровоцировать или усилить стресс у питомца", — объяснила она.Чтобы обеспечить домашним кошкам комфортные условия, специалист советует оставлять в квартире или доме включенной сплит-систему. Температуру следует поддерживать на уровне 23 градусов, а окна нужно завесить — питомцы очень любят греться на солнце, а летом такая процедура может быть опасна.Особенное внимание требуется собакам брахицефалических пород — с укороченной мордой, отметила эксперт. Из-за селекции они потеряли способность нормально дышать и, главное, охлаждаться. Даже если такая собака дышит ртом без особых усилий, нормально остывать она все равно не может — орган охлаждения у этих пород находится в носовой полости, а она значительно деформирована.

https://ria.ru/20210621/dgtu-1737383594.html

https://ria.ru/20210506/dgtu-1730339660.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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социальный навигатор, жара в центре россии, здоровье, донской государственный технический университет, общество