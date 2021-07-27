https://ria.ru/20210727/korruptsiya-1743169361.html

В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции

В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции - РИА Новости, 27.07.2021

В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции

Служба собственной безопасности кубанского главка МВД задержала в Краснодаре полицейских, в действиях которых усмотрела признаки коррупционных преступлений,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:03

2021-07-27T20:03

2021-07-27T20:03

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

краснодар

краснодарский край

коррупция

взятка

происшествия

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КРАСНОДАР, 27 июл – РИА Новости. Служба собственной безопасности кубанского главка МВД задержала в Краснодаре полицейских, в действиях которых усмотрела признаки коррупционных преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник в соцсетях появилось сообщение о задержании четырех сотрудников ДПС в связи с получением взятки."В городе Краснодаре сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю были задержаны полицейские по признакам преступлений, предусмотренных статьями 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий) и 290 (Получение взятки) УК РФ", - сообщили в пресс-службе главка, отвечая на вопрос о публикации. Число задержанных в ведомстве не уточнили.Там также подчеркнули, что идет проверка, и полицейских, о которых идет речь, отстранили от работы. Если их вина подтвердится, они будут уволены и понесут наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет.

https://ria.ru/20210722/vzyatka-1742451266.html

краснодар

краснодарский край

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодар, краснодарский край, коррупция, взятка, происшествия