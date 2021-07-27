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В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции
В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции - РИА Новости, 27.07.2021
В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции
Служба собственной безопасности кубанского главка МВД задержала в Краснодаре полицейских, в действиях которых усмотрела признаки коррупционных преступлений,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:03
2021-07-27T20:03
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
краснодар
краснодарский край
коррупция
взятка
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 июл – РИА Новости. Служба собственной безопасности кубанского главка МВД задержала в Краснодаре полицейских, в действиях которых усмотрела признаки коррупционных преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник в соцсетях появилось сообщение о задержании четырех сотрудников ДПС в связи с получением взятки."В городе Краснодаре сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю были задержаны полицейские по признакам преступлений, предусмотренных статьями 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий) и 290 (Получение взятки) УК РФ", - сообщили в пресс-службе главка, отвечая на вопрос о публикации. Число задержанных в ведомстве не уточнили.Там также подчеркнули, что идет проверка, и полицейских, о которых идет речь, отстранили от работы. Если их вина подтвердится, они будут уволены и понесут наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодар, краснодарский край, коррупция, взятка, происшествия
20:03 27.07.2021
 
В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции

В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 27 июл – РИА Новости. Служба собственной безопасности кубанского главка МВД задержала в Краснодаре полицейских, в действиях которых усмотрела признаки коррупционных преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Во вторник в соцсетях появилось сообщение о задержании четырех сотрудников ДПС в связи с получением взятки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 23:13
В Пятигорске осудили бывшего замглавы следственного отдела за взятку
"В городе Краснодаре сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю были задержаны полицейские по признакам преступлений, предусмотренных статьями 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий) и 290 (Получение взятки) УК РФ", - сообщили в пресс-службе главка, отвечая на вопрос о публикации. Число задержанных в ведомстве не уточнили.
Там также подчеркнули, что идет проверка, и полицейских, о которых идет речь, отстранили от работы. Если их вина подтвердится, они будут уволены и понесут наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет.
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КраснодарКраснодарский крайКоррупцияВзяткаПроисшествия
 
 
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