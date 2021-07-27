https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743137002.html

Названы неожиданные признаки постковидного синдрома

Названы неожиданные признаки постковидного синдрома - РИА Новости, 27.07.2021

Названы неожиданные признаки постковидного синдрома

У перенесших COVID-19 людей могут появляться "непонятные пятна" перед глазами, заявил в беседе с "Вести FM" вирусолог Евгений Тимаков. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:01

2021-07-27T17:01

2021-07-27T18:01

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. У перенесших COVID-19 людей могут появляться "непонятные пятна" перед глазами, заявил в беседе с "Вести FM" вирусолог Евгений Тимаков."Очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит, — появилось пятнышко, и появилось. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту", — предупредил медик.Он также призвал пройти обследование у кардиолога и невропатолога — в том числе и молодым пациентам. По его словам, зачастую у переболевших COVID-19 учащаются головокружения и обмороки, а также снижается толерантность к жаре и физическим нагрузкам.

https://ria.ru/20210727/shtamm-1743089745.html

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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество