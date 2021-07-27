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В России за сутки умерли 779 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 779 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2021
В России за сутки умерли 779 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 779 смертей с COVID-19, за все время - 155 380, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:38
2021-07-27T11:38
2021-07-27T11:38
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 779 смертей с COVID-19, за все время - 155 380, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 779 смертей... За весь период по России умерло 155 380 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 98 человек, в Санкт-Петербурге - 62, в Иркутской области - 33.
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В России за сутки умерли 779 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 779 пациентов с COVID-19, за все время — 155 380 человек