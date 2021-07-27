https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743066825.html

В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.07.2021

В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 23 032 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:31

2021-07-27T11:31

2021-07-27T12:46

распространение коронавируса

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 032 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 239 инфицированных. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,38 до 0,37 процента. Умерли 779 человек, выписались после лечения — 20 116. Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2623, это минимум с 31 мая (накануне было на шесть человек больше). В Подмосковье зарегистрировали 1973 случая, в Санкт-Петербурге — 1923, в Нижегородской области — 539, в Свердловской — 490, в Красноярском крае — 485, в Воронежской области — 476, в Пермском крае — 428, в Ростовской области — 392, в Иркутской — 391, в Омской — 373.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — четверо заболевших, а в Ненецком автономном округе их десять. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 172 812 человек, из них 155 380 умерли, 5 526 950 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается чуть более 194 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 194,7 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество