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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743066825.html
В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.07.2021
В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 23 032 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:31
2021-07-27T12:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 032 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 239 инфицированных. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,38 до 0,37 процента. Умерли 779 человек, выписались после лечения — 20 116. Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2623, это минимум с 31 мая (накануне было на шесть человек больше). В Подмосковье зарегистрировали 1973 случая, в Санкт-Петербурге — 1923, в Нижегородской области — 539, в Свердловской — 490, в Красноярском крае — 485, в Воронежской области — 476, в Пермском крае — 428, в Ростовской области — 392, в Иркутской — 391, в Омской — 373.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — четверо заболевших, а в Ненецком автономном округе их десять. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 172 812 человек, из них 155 380 умерли, 5 526 950 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается чуть более 194 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 194,7 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
11:31 27.07.2021 (обновлено: 12:46 27.07.2021)
 
В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 032 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 23 239 инфицированных. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,38 до 0,37 процента. Умерли 779 человек, выписались после лечения — 20 116.
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Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2623, это минимум с 31 мая (накануне было на шесть человек больше). В Подмосковье зарегистрировали 1973 случая, в Санкт-Петербурге — 1923, в Нижегородской области — 539, в Свердловской — 490, в Красноярском крае — 485, в Воронежской области — 476, в Пермском крае — 428, в Ростовской области — 392, в Иркутской — 391, в Омской — 373.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — четверо заболевших, а в Ненецком автономном округе их десять.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 172 812 человек, из них 155 380 умерли, 5 526 950 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается чуть более 194 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 194,7 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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