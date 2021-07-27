https://ria.ru/20210727/komissiya-1743144525.html

Посол России в США призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива

Посол России в США призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива - РИА Новости, 27.07.2021

Посол России в США призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива

Посол РФ в США Анатолий Антонов высказался за возобновление работы региональной комиссии Берингова пролива и сотрудничества между вузами Аляски и Дальнего... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:33

2021-07-27T17:33

2021-07-27T17:33

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чукотка

анатолий антонов

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в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов высказался за возобновление работы региональной комиссии Берингова пролива и сотрудничества между вузами Аляски и Дальнего Востока."Выступаем за восстановление работы Региональной комиссии Берингова пролива с подключением представителей коренного населения. Стоит возобновить совместные академические исследования между вузами Аляски и российского Дальнего Востока", - сказал Антонов на открытии ежегодного заседания российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).Как отметил Антонов, среди участников Тихоокеанского партнерства - арктические регионы двух стран."В первую очередь это Чукотка и Аляска. Для них актуальной является проблема сохранения уникальной идентичности северных народов, сбережения хрупкой экосистемы Заполярья, энергетической стабильности, обеспечения судоходства во льдах", - добавил он.

https://ria.ru/20210727/vstrecha-1743066948.html

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россия, чукотка, анатолий антонов, сша, в мире