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Посол России в США призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива
Посол России в США призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива - РИА Новости, 27.07.2021
Посол России в США призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива
Посол РФ в США Анатолий Антонов высказался за возобновление работы региональной комиссии Берингова пролива и сотрудничества между вузами Аляски и Дальнего... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:33
2021-07-27T17:33
2021-07-27T17:33
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов высказался за возобновление работы региональной комиссии Берингова пролива и сотрудничества между вузами Аляски и Дальнего Востока."Выступаем за восстановление работы Региональной комиссии Берингова пролива с подключением представителей коренного населения. Стоит возобновить совместные академические исследования между вузами Аляски и российского Дальнего Востока", - сказал Антонов на открытии ежегодного заседания российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).Как отметил Антонов, среди участников Тихоокеанского партнерства - арктические регионы двух стран."В первую очередь это Чукотка и Аляска. Для них актуальной является проблема сохранения уникальной идентичности северных народов, сбережения хрупкой экосистемы Заполярья, энергетической стабильности, обеспечения судоходства во льдах", - добавил он.
https://ria.ru/20210727/vstrecha-1743066948.html
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россия, чукотка, анатолий антонов, сша, в мире
Посол России в США призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива
Посол России в США Антонов призвал возобновить работу региональной комиссии Берингова пролива