17:06 27.07.2021 (обновлено: 17:43 27.07.2021)
Руденя: в Тверской области создается кластер транспортного машиностроения
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник одобрило создание в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Для Тверской области транспортное машиностроение – ключевая отрасль промышленности. В непростых условиях 2020 года транспортное машиностроение региона продемонстрировало стабильность. Для обеспечения технологического перевооружения, производственной кооперации, привлечения инвестиций предлагается принять решение о создании первого промышленного кластера в нашем регионе – инновационного кластера транспортного машиностроения", – сказал на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Кластер станет площадкой для кооперации машиностроительных производств и объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери, где сейчас действуют производства 11 резидентов. Планируется включить в кластер малые и средние промпредприятия Тверской области.
Губернатор сделал акцент на подготовке квалифицированных кадров для предприятий машиностроения. В эту работу вовлечены, в частности, Тверской государственный технический университет и Тверской машиностроительный колледж.
"Создание кластера – это, прежде всего, возможности для обучения молодежи. Будущее за теми, кто обеспечит приток лучших кадров. В кластере должен активно работать образовательный сегмент", – подчеркнул Руденя.
Формирование кластера позволит развивать производство в Тверской области экспортно-ориентированной продукции. В ближайшее время будет направлена заявка на включение инновационного кластера транспортного машиностроения в реестр Минпромторга России, что позволит привлекать на развитие производств кластера федеральную господдержку, отметили в пресс-службе.