https://ria.ru/20210727/klaster-1743138358.html

Руденя: в Тверской области создается кластер транспортного машиностроения

Руденя: в Тверской области создается кластер транспортного машиностроения - РИА Новости, 27.07.2021

Руденя: в Тверской области создается кластер транспортного машиностроения

Правительство Тверской области во вторник одобрило создание в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:06

2021-07-27T17:06

2021-07-27T17:43

тверская область

игорь руденя

тверской вагоностроительный завод

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

тверская область

тверь

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ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. Правительство Тверской области во вторник одобрило создание в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения, сообщает пресс-служба регионального правительства."Для Тверской области транспортное машиностроение – ключевая отрасль промышленности. В непростых условиях 2020 года транспортное машиностроение региона продемонстрировало стабильность. Для обеспечения технологического перевооружения, производственной кооперации, привлечения инвестиций предлагается принять решение о создании первого промышленного кластера в нашем регионе – инновационного кластера транспортного машиностроения", – сказал на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Кластер станет площадкой для кооперации машиностроительных производств и объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери, где сейчас действуют производства 11 резидентов. Планируется включить в кластер малые и средние промпредприятия Тверской области.Губернатор сделал акцент на подготовке квалифицированных кадров для предприятий машиностроения. В эту работу вовлечены, в частности, Тверской государственный технический университет и Тверской машиностроительный колледж.Формирование кластера позволит развивать производство в Тверской области экспортно-ориентированной продукции. В ближайшее время будет направлена заявка на включение инновационного кластера транспортного машиностроения в реестр Минпромторга России, что позволит привлекать на развитие производств кластера федеральную господдержку, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210723/reabilitatsiya-1742590071.html

тверская область

тверь

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игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тверская область, тверь