https://ria.ru/20210727/kirkorov-1743099994.html

Киркоров удивил фанатов визгом на Таймс-сквер

Киркоров удивил фанатов визгом на Таймс-сквер - РИА Новости, 27.07.2021

Киркоров удивил фанатов визгом на Таймс-сквер

Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге видео, в одном из моментов которого истошно визжит прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:23

2021-07-27T14:23

2021-07-27T14:23

шоубиз

филипп киркоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738823130_0:331:2047:1482_1920x0_80_0_0_7d52bee6856c4fb107a12cc4a9b97893.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге видео, в одном из моментов которого истошно визжит прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На кадрах показано, как певец исподтишка снимал на смартфон девушку в откровенном наряде, когда из-за спины к нему подкрался мужчина со змеей в руках. Он накинул рептилию на плечи Киркорову. От неожиданности звезда российской эстрады громко закричал. Прохожим реакция певца показалась забавной. В ролике слышно, как кто-то отметил: "Самая классная живая реакция". "Важно! Последние новости из Нью-Йорка! Нападают прямо на улицах!", — подписал кадры исполнитель. Пользователей ролик тоже рассмешил. "Лучшая реакция", "Филипп хулиганил, и тут же прилетел бумеранг", "Кажется, от звездного крика змея в шоке", "Ну вы и натерпелись страху-то! Эмоции огонь!", "Филипп, вы наш позитивчик! Я их тоже боюсь и представляю ваши эмоции", — писали пользователи в комментариях к посту. Недавно Киркоров поработал таксистом и узнал мнение россиян о себе.

https://ria.ru/20210421/urgant-1729288808.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров