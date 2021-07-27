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Киркоров удивил фанатов визгом на Таймс-сквер
Киркоров удивил фанатов визгом на Таймс-сквер - РИА Новости, 27.07.2021
Киркоров удивил фанатов визгом на Таймс-сквер
Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге видео, в одном из моментов которого истошно визжит прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:23
2021-07-27T14:23
2021-07-27T14:23
шоубиз
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге видео, в одном из моментов которого истошно визжит прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На кадрах показано, как певец исподтишка снимал на смартфон девушку в откровенном наряде, когда из-за спины к нему подкрался мужчина со змеей в руках. Он накинул рептилию на плечи Киркорову. От неожиданности звезда российской эстрады громко закричал. Прохожим реакция певца показалась забавной. В ролике слышно, как кто-то отметил: "Самая классная живая реакция". "Важно! Последние новости из Нью-Йорка! Нападают прямо на улицах!", — подписал кадры исполнитель. Пользователей ролик тоже рассмешил. "Лучшая реакция", "Филипп хулиганил, и тут же прилетел бумеранг", "Кажется, от звездного крика змея в шоке", "Ну вы и натерпелись страху-то! Эмоции огонь!", "Филипп, вы наш позитивчик! Я их тоже боюсь и представляю ваши эмоции", — писали пользователи в комментариях к посту. Недавно Киркоров поработал таксистом и узнал мнение россиян о себе.
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филипп киркоров
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Филипп Киркоров опубликовал
в личном микроблоге видео, в одном из моментов которого истошно визжит прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
На кадрах показано, как певец исподтишка снимал на смартфон девушку в откровенном наряде, когда из-за спины к нему подкрался мужчина со змеей в руках. Он накинул рептилию на плечи Киркорову. От неожиданности звезда российской эстрады громко закричал. Прохожим реакция певца показалась забавной. В ролике слышно, как кто-то отметил: "Самая классная живая реакция".
"Важно! Последние новости из Нью-Йорка! Нападают прямо на улицах!", — подписал кадры исполнитель.
Пользователей ролик тоже рассмешил. "Лучшая реакция", "Филипп хулиганил, и тут же прилетел бумеранг", "Кажется, от звездного крика змея в шоке", "Ну вы и натерпелись страху-то! Эмоции огонь!", "Филипп, вы наш позитивчик! Я их тоже боюсь и представляю ваши эмоции", — писали пользователи в комментариях к посту.
Недавно Киркоров поработал
таксистом и узнал мнение россиян о себе.