https://ria.ru/20210502/kirkorov-1730880930.html

Киркоров поработал таксистом и узнал истинное мнение россиян о себе

Киркоров поработал таксистом и узнал истинное мнение россиян о себе

Артист Филипп Киркоров в рамках рекламного ролика "Сбербанка" поработал таксистом и узнал мнение россиян о себе. Видео доступно на YouTube финансовой... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T03:16

2021-05-02T03:16

2021-05-02T03:16

россия

музыка

такси

шоубиз

youtube

сбербанк россии

филипп киркоров

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Артист Филипп Киркоров в рамках рекламного ролика "Сбербанка" поработал таксистом и узнал мнение россиян о себе. Видео доступно на YouTube финансовой организации.Первая пассажирка, которую подвез артист, сказала, что раньше Киркоров "ей очень нравился", а сейчас "ее взгляды поменялись". Женщина также отметила, что у него есть "очень интересные песни".Второй пассажир заявил, что Киркоров — "шоумен", который "везде лезет", так как "хочет быть в центре событий". Мужчина добавил, что у певца "нет никаких принципов". Он также назвал артиста "спорной" и "одиозной" личностью.Киркоров "пожаловался" мужчине, что его часто путают с известным актером, и, сняв маску, исполнил одну из своих песен. Пассажир сделал вид, что не узнает звезду, но потом ответил удивившемуся Киркорову, что все понял, но решил "держать марку".Последними пассажирами певца оказались две девушки. Он включил им свою новую песню, но попутчицам Киркорова она не понравилась.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/kirkorov-1730705230.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музыка, такси, youtube, сбербанк россии, филипп киркоров