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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210727/kino-1742973156.html
Тед Лассо вернулся с триумфом, а "Сплетница" зря. Лучшие зарубежные сериалы
Тед Лассо вернулся с триумфом, а "Сплетница" зря. Лучшие зарубежные сериалы - РИА Новости, 27.07.2021
Тед Лассо вернулся с триумфом, а "Сплетница" зря. Лучшие зарубежные сериалы
Долгожданный перезапуск культовой "Сплетницы", возвращение американского тренера Теда Лассо, новый взгляд на элитный отдых на Гавайях — в онлайн-кинотеатрах... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:00
2021-07-27T09:20
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Долгожданный перезапуск культовой "Сплетницы", возвращение американского тренера Теда Лассо, новый взгляд на элитный отдых на Гавайях — в онлайн-кинотеатрах есть что посмотреть и обсудить. О самых громких, интересных и спорных проектах — в материале РИА Новости.Сплетни нашего городкаЕго ждали долго, ведь начали делать не сразу, — и вот наконец-то выпустили. Дорого, богато и… бессмысленно. Ребут успешного сериала "Сплетница" получился спорным. Возможно, это намек студиям, которые так стремятся заново снять "Гарри Поттера", "Властелина Колец" или "Сумерки".Основанная на серии книг "Сплетница" рассказывает об авторе анонимного блога, который разоблачает тайны и секреты богатеньких учеников нью-йоркского элитного колледжа.Кстати, нечто подобное было недавно в "Бриджертонах" (без школьников, но с памфлетами-сплетнями). Однако если фабулу сериала Netflix освежили костюмами XIX века и британским колоритом, то новой "Сплетнице" почти нечего противопоставить оригиналу. Главное отличие от первого в том, что среди героев — актеры разных рас и представители ЛГБТК+. Даже голос Сплетницы остался тем же: ее все также озвучивает Кристен Белл.За почти девять лет после финала оригинала поменялись мода, социальные отношения и манера поведения. Герои (они теперь блогеры, инфлюенсеры и продюсеры) не насмехаются над Бруклином (который стал престижным районом), не носят ничего из гардероба предшественников и иногда даже стыдятся своего элитного положения.Пока непонятно, зачем создатели раскрыли личность Сплетницы в первой серии. Явно пытаясь противопоставить это противоречивой кульминации первого проекта. К тому же попытка заигрывать со множеством трендов не слишком помогает сериалу: аналогичные проекты "Эйфория" и "Элита" порой смотрятся даже более актуальными и свежими.Но, возможно, сериал приготовил что-то на десерт — ведь не так просто его продлили на второй сезон.Проект выходит на HBO Max.Компания невротиков на отдыхеЕще одна вариация на тему того, как отпуск в элитном отеле может оказаться не тем, на что вы рассчитывали. Неожиданно в стиле сатирической комедии. Сериал "Белый лотос" заманивает красивыми видами, но оставляет странное послевкусие после просмотра.С самых первых кадров чувствуется отсылка к "Большой маленькой лжи": в флешфорварде (когда история начинается с финала) зритель узнает, что во время каникул совершено убийство. Но не знает, кто погиб и кто преступник. Разбираться придется с того момента, как в шикарный отель на Гавайях заселяется группа невротиков. Они еще не знакомы друг с другом, принадлежат к разным социальным слоям и не особо желают общаться, ведь заняты только своими проблемами.Постепенно, пока посетители пытаются расслабиться, начинают происходить странные вещи, атмосфера перестает быть томной, а релакс меняется на постоянное напряжение и страх.В сериале очень удачно подобран каст. Это не суперзвезды, но всех их мы уже где-то видели. Причем в "Белом лотосе" они в совершенно новых амплуа. Что отчасти сбивает с толку, но заставляет внимательно следить за сюжетом.Например, девушка в откровенном красном купальнике из перезапуска "Спасателей Малибу" Александра Даддарио превращается в забитую жену состоятельного бизнесмена. Милый парень из "Меломанки" Джейк Лэйси становится ну очень жутким типом. Ну а Сидни Свини (ее знают по нашумевшей "Эйфории") играет токсичную избалованную манипуляторшу.Кроме актерского состава, радует тон рассказа: режиссер Майк Уайт то быстро жонглирует шутками, то нагнетает обстановку.Неудивительно, что отпуск в такой неспокойной атмосфере и разнообразной компании оборачивается для каждого непростым испытанием, в финале которого их ждет своеобразное перерождение.Сериал выходит на HBO, Apple +, Amediateka, КиноПоиск HD, Okko, Wink, ivi.Рэдклифф на Диком ЗападеДэниел Рэдклифф давно доказал, что он не только Гарри Поттер. И в новом сезоне сериала "Чудотворцы" продолжает экспериментировать.В каждой части действие и герои полностью меняются: в первом сезоне это были Бог (Стив Бушеми) и ангелы (Рэдклифф и Джеральдин Висванатхан), которые пытались предотвратить конец света. Во втором речь шла о Средневековье и дружбе глуповатого принца с дочерью городского очистителя выгребных ям.Объединяет сезоны то, что все персонажи довольно чудаковатые, но им удается выкручиваться из диких и нелепых ситуаций.В новой части действие происходит на Диком Западе. Проповедник-идеалист из маленького городка (Рэдклифф) и бандит в бегах (Бушеми) попадают в забавные передряги, пока путешествуют по Орегонской тропе. Компанию им составляют богач Тодд (Джон Басс) и его своенравная жена Пруденс (Вишванатан), а также кровожадный охотник за головами (Каран Сони).Все также много черного юмора, однако Рэдклифф считает, что история получилась "доброй и теплой"."Да, наши герои могут вести себя грубо и цинично, но это очень смешно, — говорит Бушеми. — Это комедия, тем не менее истории персонажей основаны на реальных событиях, личностные качества играют большую роль. Это очень человечное и по-своему милое шоу".Сериал выходит на TBS, Apple +, КиноПоиск HD.Самый лучший тренерПроект про американского тренера Теда Лассо (Джейсон Судейкис), который приезжает в Великобританию работать в футбольной команде, в прошлом году стал хитом. Собрал кучу наград ("Золотой глобус" за главную роль о многом говорит) и заинтересовал этим видом спорта даже тех, кто был равнодушен к нему.Сразу после чемпионата мира добродушный усатый тренер возвращается к работе во втором сезоне. Его команда "Ричмонд" переживает из-за вылета из английской Премьер-лиги, но оптимистичный Тед не унывает. Он придумывает очередной новомодный ход: подопечные будут посещать психолога, а Лассо продолжит мотивировать и подбадривать спортсменов. Как обычно, нестандартными и неочевидными методами. И с американской улыбкой на лице.Есть не только юмор и драма, но и романтические линии и неожиданные сюжетные повороты.Теду удается почти невозможное: даже во втором сезоне проект не стал менее остроумным и динамичным. Лассо все так же пытается понять загадочную британскую душу, щеголяет специфическими американскими шутками и постигает правила "английского соккера".Остается только наслаждаться забавными и драматичными сценами и радоваться тому, что проект продлили на третий сезон.Сериал выходит на Apple+.Сын Вуди Аллена о ВайнштейнеДокументальный сериал "Поймай и убей: Запись подкаста" расскажет о знаменитом расследовании журналиста Ронана Фэрроу (сына Мии Фэрроу и Вуди Аллена), за которое он получил Пулитцеровскую премию.Смотреть тем, у кого крепкие нервы. Проект состоит из шести частей, в которых Фэрроу дают интервью жертвы Вайнштейна, а также информаторы Ронана из мира шоу-бизнеса, частные детективы.Именно статьи Фэрроу послужили началом движения MeToo и дела против Вайнштейна. После этого он выпустил книгу о преступлениях теперь опального продюсера, а затем Ронан записал подкаст на эту же тему.Теперь в сериале Фэрроу дополняет кадры бесед архивными материалами, аудиозаписями и фотографиями.Проект снят лауреатами "Эмми" Фентоном Бэйли и Рэнди Барбато. Они работали над документальными фильмами "Клубная мафия" и "Vogue: Глазами редактора".Проект выходит на Amediateka, КиноПоиск HD, Wink, ivi.
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08:00 27.07.2021 (обновлено: 09:20 27.07.2021)
 

Тед Лассо вернулся с триумфом, а "Сплетница" зря. Лучшие зарубежные сериалы

© Broadway Video (2019-...)Кадр из сериала "Чудотворцы"
Кадр из сериала Чудотворцы
© Broadway Video (2019-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Долгожданный перезапуск культовой "Сплетницы", возвращение американского тренера Теда Лассо, новый взгляд на элитный отдых на Гавайях — в онлайн-кинотеатрах есть что посмотреть и обсудить. О самых громких, интересных и спорных проектах — в материале РИА Новости.

Сплетни нашего городка

Его ждали долго, ведь начали делать не сразу, — и вот наконец-то выпустили. Дорого, богато и… бессмысленно. Ребут успешного сериала "Сплетница" получился спорным. Возможно, это намек студиям, которые так стремятся заново снять "Гарри Поттера", "Властелина Колец" или "Сумерки".
Основанная на серии книг "Сплетница" рассказывает об авторе анонимного блога, который разоблачает тайны и секреты богатеньких учеников нью-йоркского элитного колледжа.
© Warner Bros. Television (2021-...)Кадр из сериала "Сплетница"
Кадр из сериала Сплетница
© Warner Bros. Television (2021-...)
Кадр из сериала "Сплетница"
Кстати, нечто подобное было недавно в "Бриджертонах" (без школьников, но с памфлетами-сплетнями). Однако если фабулу сериала Netflix освежили костюмами XIX века и британским колоритом, то новой "Сплетнице" почти нечего противопоставить оригиналу. Главное отличие от первого в том, что среди героев — актеры разных рас и представители ЛГБТК+. Даже голос Сплетницы остался тем же: ее все также озвучивает Кристен Белл.
© Warner Bros. Television (2021-...)Кадр из сериала "Сплетница"
Кадр из сериала Сплетница
1 из 3
Кадр из сериала "Сплетница"
© Warner Bros. Television (2021-...)
© Warner Bros. Television (2021-...)

Сцена из сериала "Сплетница"

Кадр из сериала Сплетница
2 из 3

Сцена из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
© Warner Bros. Television (2021-...)

Фрагмент из сериала "Сплетница"

Кадр из сериала Сплетница
3 из 3

Фрагмент из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
1 из 3
Кадр из сериала "Сплетница"
© Warner Bros. Television (2021-...)
2 из 3

Сцена из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
За почти девять лет после финала оригинала поменялись мода, социальные отношения и манера поведения. Герои (они теперь блогеры, инфлюенсеры и продюсеры) не насмехаются над Бруклином (который стал престижным районом), не носят ничего из гардероба предшественников и иногда даже стыдятся своего элитного положения.
Пока непонятно, зачем создатели раскрыли личность Сплетницы в первой серии. Явно пытаясь противопоставить это противоречивой кульминации первого проекта. К тому же попытка заигрывать со множеством трендов не слишком помогает сериалу: аналогичные проекты "Эйфория" и "Элита" порой смотрятся даже более актуальными и свежими.
© Warner Bros. Television (2021-...)Кадр из сериала "Сплетница"
Кадр из сериала Сплетница
1 из 3
Кадр из сериала "Сплетница"
© Warner Bros. Television (2021-...)
© Warner Bros. Television (2021-...)

Сцена из сериала "Сплетница"

Кадр из сериала Сплетница
2 из 3

Сцена из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
© Warner Bros. Television (2021-...)

Фрагмент из сериала "Сплетница"

Кадр из сериала Сплетница
3 из 3

Фрагмент из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
1 из 3
Кадр из сериала "Сплетница"
© Warner Bros. Television (2021-...)
2 из 3

Сцена из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Сплетница"

© Warner Bros. Television (2021-...)
Но, возможно, сериал приготовил что-то на десерт — ведь не так просто его продлили на второй сезон.
Проект выходит на HBO Max.

Компания невротиков на отдыхе

Еще одна вариация на тему того, как отпуск в элитном отеле может оказаться не тем, на что вы рассчитывали. Неожиданно в стиле сатирической комедии. Сериал "Белый лотос" заманивает красивыми видами, но оставляет странное послевкусие после просмотра.
© Rip Cord Productions (2021)Кадр из сериала "Белый лотос"
Кадр из сериала Белый лотос
© Rip Cord Productions (2021)
Кадр из сериала "Белый лотос"
С самых первых кадров чувствуется отсылка к "Большой маленькой лжи": в флешфорварде (когда история начинается с финала) зритель узнает, что во время каникул совершено убийство. Но не знает, кто погиб и кто преступник. Разбираться придется с того момента, как в шикарный отель на Гавайях заселяется группа невротиков. Они еще не знакомы друг с другом, принадлежат к разным социальным слоям и не особо желают общаться, ведь заняты только своими проблемами.
© Rip Cord Productions (2021)Кадр из сериала "Белый лотос"
Кадр из сериала Белый лотос
© Rip Cord Productions (2021)
Кадр из сериала "Белый лотос"
Постепенно, пока посетители пытаются расслабиться, начинают происходить странные вещи, атмосфера перестает быть томной, а релакс меняется на постоянное напряжение и страх.
В сериале очень удачно подобран каст. Это не суперзвезды, но всех их мы уже где-то видели. Причем в "Белом лотосе" они в совершенно новых амплуа. Что отчасти сбивает с толку, но заставляет внимательно следить за сюжетом.
Например, девушка в откровенном красном купальнике из перезапуска "Спасателей Малибу" Александра Даддарио превращается в забитую жену состоятельного бизнесмена. Милый парень из "Меломанки" Джейк Лэйси становится ну очень жутким типом. Ну а Сидни Свини (ее знают по нашумевшей "Эйфории") играет токсичную избалованную манипуляторшу.
© Rip Cord Productions (2021)

Даддарио в сериале "Белый лотос"

Кадр из сериала Белый лотос
1 из 3

Даддарио в сериале "Белый лотос"

© Rip Cord Productions (2021)
© Rip Cord Productions (2021)Кадр из сериала "Белый лотос"
Кадр из сериала Белый лотос
2 из 3
Кадр из сериала "Белый лотос"
© Rip Cord Productions (2021)
© Rip Cord Productions (2021)

Сцена из сериала "Белый лотос"

Кадр из сериала Белый лотос
3 из 3

Сцена из сериала "Белый лотос"

© Rip Cord Productions (2021)
1 из 3

Даддарио в сериале "Белый лотос"

© Rip Cord Productions (2021)
2 из 3
Кадр из сериала "Белый лотос"
© Rip Cord Productions (2021)
3 из 3

Сцена из сериала "Белый лотос"

© Rip Cord Productions (2021)
Кроме актерского состава, радует тон рассказа: режиссер Майк Уайт то быстро жонглирует шутками, то нагнетает обстановку.
Неудивительно, что отпуск в такой неспокойной атмосфере и разнообразной компании оборачивается для каждого непростым испытанием, в финале которого их ждет своеобразное перерождение.
Сериал выходит на HBO, Apple +, Amediateka, КиноПоиск HD, Okko, Wink, ivi.

Рэдклифф на Диком Западе

© Broadway Video (2019-...)Кадр из сериала "Чудотворцы"
Кадр из сериала Чудотворцы
© Broadway Video (2019-...)
Кадр из сериала "Чудотворцы"
Дэниел Рэдклифф давно доказал, что он не только Гарри Поттер. И в новом сезоне сериала "Чудотворцы" продолжает экспериментировать.
В каждой части действие и герои полностью меняются: в первом сезоне это были Бог (Стив Бушеми) и ангелы (Рэдклифф и Джеральдин Висванатхан), которые пытались предотвратить конец света. Во втором речь шла о Средневековье и дружбе глуповатого принца с дочерью городского очистителя выгребных ям.
© Broadway Video (2019-...)

Рэдклифф и Бушеми в сериале "Чудотворцы"

Кадр из сериала Чудотворцы
1 из 3

Рэдклифф и Бушеми в сериале "Чудотворцы"

© Broadway Video (2019-...)
© Broadway Video (2019-...)

Рэдклифф в сериале "Чудотворцы"

Кадр из сериала Чудотворцы
2 из 3

Рэдклифф в сериале "Чудотворцы"

© Broadway Video (2019-...)
© Broadway Video (2019-...)Кадр из сериала "Чудотворцы"
Кадр из сериала Чудотворцы
3 из 3
Кадр из сериала "Чудотворцы"
© Broadway Video (2019-...)
1 из 3

Рэдклифф и Бушеми в сериале "Чудотворцы"

© Broadway Video (2019-...)
2 из 3

Рэдклифф в сериале "Чудотворцы"

© Broadway Video (2019-...)
3 из 3
Кадр из сериала "Чудотворцы"
© Broadway Video (2019-...)
Объединяет сезоны то, что все персонажи довольно чудаковатые, но им удается выкручиваться из диких и нелепых ситуаций.
В новой части действие происходит на Диком Западе. Проповедник-идеалист из маленького городка (Рэдклифф) и бандит в бегах (Бушеми) попадают в забавные передряги, пока путешествуют по Орегонской тропе. Компанию им составляют богач Тодд (Джон Басс) и его своенравная жена Пруденс (Вишванатан), а также кровожадный охотник за головами (Каран Сони).
© Broadway Video (2019-...)Кадр из сериала "Чудотворцы"
Кадр из сериала Чудотворцы
© Broadway Video (2019-...)
Кадр из сериала "Чудотворцы"
Все также много черного юмора, однако Рэдклифф считает, что история получилась "доброй и теплой".
"Да, наши герои могут вести себя грубо и цинично, но это очень смешно, — говорит Бушеми. — Это комедия, тем не менее истории персонажей основаны на реальных событиях, личностные качества играют большую роль. Это очень человечное и по-своему милое шоу".
Сериал выходит на TBS, Apple +, КиноПоиск HD.

Самый лучший тренер

© Warner Bros. Television (2020-...)Кадр из сериала "Тед Лассо"
Кадр из сериала Тед Лассо
© Warner Bros. Television (2020-...)
Кадр из сериала "Тед Лассо"
Проект про американского тренера Теда Лассо (Джейсон Судейкис), который приезжает в Великобританию работать в футбольной команде, в прошлом году стал хитом. Собрал кучу наград ("Золотой глобус" за главную роль о многом говорит) и заинтересовал этим видом спорта даже тех, кто был равнодушен к нему.
© Warner Bros. Television (2020-...)

Судейкис в сериале "Тед Лассо"

Кадр из сериала Тед Лассо
1 из 3

Судейкис в сериале "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)
© Warner Bros. Television (2020-...)Кадр из сериала "Тед Лассо"
Кадр из сериала Тед Лассо
2 из 3
Кадр из сериала "Тед Лассо"
© Warner Bros. Television (2020-...)
© Warner Bros. Television (2020-...)

Сцена из сериала "Тед Лассо"

Кадр из сериала Тед Лассо
3 из 3

Сцена из сериала "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)
1 из 3

Судейкис в сериале "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)
2 из 3
Кадр из сериала "Тед Лассо"
© Warner Bros. Television (2020-...)
3 из 3

Сцена из сериала "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)
Сразу после чемпионата мира добродушный усатый тренер возвращается к работе во втором сезоне. Его команда "Ричмонд" переживает из-за вылета из английской Премьер-лиги, но оптимистичный Тед не унывает. Он придумывает очередной новомодный ход: подопечные будут посещать психолога, а Лассо продолжит мотивировать и подбадривать спортсменов. Как обычно, нестандартными и неочевидными методами. И с американской улыбкой на лице.
© Warner Bros. Television (2020-...)Кадр из сериала "Тед Лассо"
Кадр из сериала Тед Лассо
© Warner Bros. Television (2020-...)
Кадр из сериала "Тед Лассо"
Есть не только юмор и драма, но и романтические линии и неожиданные сюжетные повороты.
Теду удается почти невозможное: даже во втором сезоне проект не стал менее остроумным и динамичным. Лассо все так же пытается понять загадочную британскую душу, щеголяет специфическими американскими шутками и постигает правила "английского соккера".
Остается только наслаждаться забавными и драматичными сценами и радоваться тому, что проект продлили на третий сезон.
Сериал выходит на Apple+.
© Warner Bros. Television (2020-...)Кадр из сериала "Тед Лассо"
Кадр из сериала Тед Лассо
1 из 3
Кадр из сериала "Тед Лассо"
© Warner Bros. Television (2020-...)
© Warner Bros. Television (2020-...)

Судейкис в сериале "Тед Лассо"

Кадр из сериала Тед Лассо
2 из 3

Судейкис в сериале "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)
© Warner Bros. Television (2020-...)

Сцена из сериала "Тед Лассо"

Кадр из сериала Тед Лассо
3 из 3

Сцена из сериала "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)
1 из 3
Кадр из сериала "Тед Лассо"
© Warner Bros. Television (2020-...)
2 из 3

Судейкис в сериале "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)
3 из 3

Сцена из сериала "Тед Лассо"

© Warner Bros. Television (2020-...)

Сын Вуди Аллена о Вайнштейне

Документальный сериал "Поймай и убей: Запись подкаста" расскажет о знаменитом расследовании журналиста Ронана Фэрроу (сына Мии Фэрроу и Вуди Аллена), за которое он получил Пулитцеровскую премию.
© HBO Documentary Films (2021)Кадр из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"
Кадр из сериала Поймай и убей: Запись подкаста
© HBO Documentary Films (2021)
Кадр из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"
Смотреть тем, у кого крепкие нервы. Проект состоит из шести частей, в которых Фэрроу дают интервью жертвы Вайнштейна, а также информаторы Ронана из мира шоу-бизнеса, частные детективы.
Именно статьи Фэрроу послужили началом движения MeToo и дела против Вайнштейна. После этого он выпустил книгу о преступлениях теперь опального продюсера, а затем Ронан записал подкаст на эту же тему.
© HBO Documentary Films (2021)

Фэрроу в сериале "Поймай и убей: Запись подкаста"

Кадр из сериала Поймай и убей: Запись подкаста
1 из 3

Фэрроу в сериале "Поймай и убей: Запись подкаста"

© HBO Documentary Films (2021)
© HBO Documentary Films (2021)Кадр из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"
Кадр из сериала Поймай и убей: Запись подкаста
2 из 3
Кадр из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"
© HBO Documentary Films (2021)
© HBO Documentary Films (2021)

Сцена из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"

Кадр из сериала Поймай и убей: Запись подкаста
3 из 3

Сцена из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"

© HBO Documentary Films (2021)
1 из 3

Фэрроу в сериале "Поймай и убей: Запись подкаста"

© HBO Documentary Films (2021)
2 из 3
Кадр из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"
© HBO Documentary Films (2021)
3 из 3

Сцена из сериала "Поймай и убей: Запись подкаста"

© HBO Documentary Films (2021)
Теперь в сериале Фэрроу дополняет кадры бесед архивными материалами, аудиозаписями и фотографиями.
Проект снят лауреатами "Эмми" Фентоном Бэйли и Рэнди Барбато. Они работали над документальными фильмами "Клубная мафия" и "Vogue: Глазами редактора".
Проект выходит на Amediateka, КиноПоиск HD, Wink, ivi.
Кадр из фильма Время
23 июля, 08:00Культура
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