18:27 27.07.2021 (обновлено: 21:23 27.07.2021)
Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку
Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Хомчака
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
По его словам, это решение принял глава государства Владимир Зеленский. Он, как отметил Никифоров, не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака.
"Но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим — наоборот, конфликты", — добавил пресс-секретарь.
Пост главнокомандующего занял начальник оперативного командования "Север" Валерий Залужный.
15 июля, 21:56В Киеве назвали причину отставки Авакова
Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознаменном военном округе. С 2009 года он занимал должность начальника штаба 8-го армейского корпуса. В 2011 году ему присвоили звание генерал-майора.
В мае 2012-го Хомчак получил должность командира 6-го армейского корпуса, который в ноябре 2013 года переформировали в командование "Юг". Временно исполняющим обязанности командира остался Хомчак. Одновременно он был начальником Днепропетровского гарнизона.
Во время военной операции на юго-востоке Украины Хомчак одно время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины. В мае 2019 года он получил должность начальника Генерального штаба ВСУ.
21 мая 2019, 21:10Биография Руслана Хомчака