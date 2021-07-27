https://ria.ru/20210727/khomchak-1743155531.html

Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку

Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку - РИА Новости, 27.07.2021

Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:27

2021-07-27T18:27

2021-07-27T21:23

валерий залужный

владимир зеленский

украина

в мире

руслан хомчак

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.По его словам, это решение принял глава государства Владимир Зеленский. Он, как отметил Никифоров, не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака.Пост главнокомандующего занял начальник оперативного командования "Север" Валерий Залужный.Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознаменном военном округе. С 2009 года он занимал должность начальника штаба 8-го армейского корпуса. В 2011 году ему присвоили звание генерал-майора.В мае 2012-го Хомчак получил должность командира 6-го армейского корпуса, который в ноябре 2013 года переформировали в командование "Юг". Временно исполняющим обязанности командира остался Хомчак. Одновременно он был начальником Днепропетровского гарнизона.Во время военной операции на юго-востоке Украины Хомчак одно время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины. В мае 2019 года он получил должность начальника Генерального штаба ВСУ.

https://ria.ru/20210715/avakov-1741456718.html

https://ria.ru/20190521/1554779223.html

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валерий залужный, владимир зеленский, украина, в мире, руслан хомчак, вооруженные силы украины