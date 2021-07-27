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Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку
Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку - РИА Новости, 27.07.2021
Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:27
2021-07-27T21:23
валерий залужный
владимир зеленский
украина
в мире
руслан хомчак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.По его словам, это решение принял глава государства Владимир Зеленский. Он, как отметил Никифоров, не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака.Пост главнокомандующего занял начальник оперативного командования "Север" Валерий Залужный.Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознаменном военном округе. С 2009 года он занимал должность начальника штаба 8-го армейского корпуса. В 2011 году ему присвоили звание генерал-майора.В мае 2012-го Хомчак получил должность командира 6-го армейского корпуса, который в ноябре 2013 года переформировали в командование "Юг". Временно исполняющим обязанности командира остался Хомчак. Одновременно он был начальником Днепропетровского гарнизона.Во время военной операции на юго-востоке Украины Хомчак одно время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины. В мае 2019 года он получил должность начальника Генерального штаба ВСУ.
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валерий залужный, владимир зеленский, украина, в мире, руслан хомчак, вооруженные силы украины
18:27 27.07.2021 (обновлено: 21:23 27.07.2021)
 
Главнокомандующий ВСУ Хомчак подал в отставку

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Хомчака

© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
© Міністерство оборони України
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
По его словам, это решение принял глава государства Владимир Зеленский. Он, как отметил Никифоров, не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака.

"Но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим — наоборот, конфликты", — добавил пресс-секретарь.

Пост главнокомандующего занял начальник оперативного командования "Север" Валерий Залужный.
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Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознаменном военном округе. С 2009 года он занимал должность начальника штаба 8-го армейского корпуса. В 2011 году ему присвоили звание генерал-майора.
В мае 2012-го Хомчак получил должность командира 6-го армейского корпуса, который в ноябре 2013 года переформировали в командование "Юг". Временно исполняющим обязанности командира остался Хомчак. Одновременно он был начальником Днепропетровского гарнизона.
Во время военной операции на юго-востоке Украины Хомчак одно время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины. В мае 2019 года он получил должность начальника Генерального штаба ВСУ.
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Биография Руслана Хомчака
 
Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреРуслан ХомчакВооруженные силы Украины
 
 
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