https://ria.ru/20210727/keshbek-1743019217.html

Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке

Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке - РИА Новости, 27.07.2021

Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке

Банки и магазины часто используют кешбэк, чтобы удерживать клиентов. Суть в том, что банки начисляют баллы за покупки и возвращают определенный процент в виде... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T01:15

2021-07-27T01:15

2021-07-27T10:18

максим марков

россия

покупка

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Банки и магазины часто используют кешбэк, чтобы удерживать клиентов. Суть в том, что банки начисляют баллы за покупки и возвращают определенный процент в виде "живых" денег на карту, по которой совершались операции, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.По его словам, сумма возврата зависит от категории проведенной операции. По некоторым, например, банк может начислить повышенный кешбэк.По подсчетам Маркова, ежемесячно можно получать обратно в виде наличных от трех до пяти процентов от определенных банком трат по карте, но такой результат возможен, если постоянно следить за предложениями по повышенным кешбэкам и заниматься переброской денег с одной выгодной карты на более выгодную, а также учитывать возникающие транзакционные издержки. Собеседник агентства сомневается в экономической эффективности подобных сложных операций.

https://ria.ru/20210725/kredit-1742757773.html

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