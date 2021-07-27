01:15 27.07.2021 (обновлено: 10:18 27.07.2021)
Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке
Специалист сомневается в экономической эффективности сложных операций для получения кешбэка
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Банки и магазины часто используют кешбэк, чтобы удерживать клиентов. Суть в том, что банки начисляют баллы за покупки и возвращают определенный процент в виде "живых" денег на карту, по которой совершались операции, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.
По его словам, сумма возврата зависит от категории проведенной операции. По некоторым, например, банк может начислить повышенный кешбэк.
"Пользуясь такой политикой банков по начислению повышенного кешбэка по различным операциям и категориям покупок, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных денежных средств на свои банковские карты. Для этого граждане открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный", — подчеркивает финансист.
По подсчетам Маркова, ежемесячно можно получать обратно в виде наличных от трех до пяти процентов от определенных банком трат по карте, но такой результат возможен, если постоянно следить за предложениями по повышенным кешбэкам и заниматься переброской денег с одной выгодной карты на более выгодную, а также учитывать возникающие транзакционные издержки. Собеседник агентства сомневается в экономической эффективности подобных сложных операций.