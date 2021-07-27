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В Кабуле отключили электричество из-за боевых действий

В Кабуле отключили электричество из-за боевых действий - РИА Новости, 27.07.2021

В Кабуле отключили электричество из-за боевых действий

Афганская электроэнергетическая компания DABS сообщила об отключении электричества в Кабуле и ряде других районов из-за повреждения линий электропередачи из-за... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:10

2021-07-27T16:10

2021-07-27T16:10

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Афганская электроэнергетическая компания DABS сообщила об отключении электричества в Кабуле и ряде других районов из-за повреждения линий электропередачи из-за боевых действий в провинции Баглан."Поставляемое электричество в Кабуле и нескольких районах на пути линий электропередачи было отключено. Сегодня линия электропередачи в районе Килигай провинции Баглан была повреждена из-за боевых действий, в результате чего электричество было отключено в Кабуле и некоторых других районах на пути линий поставляемой электроэнергии", - говорится в заявлении компании DABS в Facebook.Электроэнергетическая компания отмечает, что работает над устранением неполадок и восстановлением электроснабжения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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россия, талибан, сша, в мире