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МИД Нидерландов прокомментировал иск России к Украине в ЕСПЧ

МИД Нидерландов прокомментировал иск России к Украине в ЕСПЧ - РИА Новости, 27.07.2021

МИД Нидерландов прокомментировал иск России к Украине в ЕСПЧ

Нидерланды будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17 в 2014 году, РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:22

2021-07-27T17:22

2021-07-27T17:41

россия

mh17. расследование

европейский суд по правам человека (еспч)

нидерланды

украина

в мире

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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17 в 2014 году, хотя и не являются ее стороной, заявил РИА Новости представитель МИД королевства Бо де Конинг.Россия 22 июля подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Де Конинг отметил, что любая страна может подать жалобу в ЕСПЧ."Мы не знаем точного содержания жалобы, но будем следить за ней", - подчеркнул он.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

https://ria.ru/20210727/prozorov-1743034645.html

россия

нидерланды

украина

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россия, mh17. расследование, европейский суд по правам человека (еспч), нидерланды, украина, в мире