https://ria.ru/20210727/intel-1743079368.html

В Intel рассказали о проблеме своих процессоров

В Intel рассказали о проблеме своих процессоров - РИА Новости, 27.07.2021

В Intel рассказали о проблеме своих процессоров

Процессоры компании Intel отстали от своих конкурентов на несколько лет. Информация о проблемах американского технологического гиганта прозвучала на мероприятии РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:32

2021-07-27T12:32

2021-07-27T12:32

наука

компьютерные технологии

intel corporation

samsung electronics

технологии

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Процессоры компании Intel отстали от своих конкурентов на несколько лет. Информация о проблемах американского технологического гиганта прозвучала на мероприятии Intel Accelerated.В компании считают, что AMD смогла обогнать Intel благодаря размещению заказов на продукцию у тайваньской TSMC. Вперед вырвалась и южнокорейская корпорация Samsung Electronics, которая использует передовые техпроцессы для своих чипов.Чтобы нагнать конкурентов, Intel планирует освоить литографию в жестком ультрафиолетовом диапазоне. Не обошлось и без маркетинга — так, 10-нанометровая технология Enhanced SuperFIN теперь называется Intel 7. В компании считают, что пришло время уйти от названий, связанных с нормами техпроцесса, к наименованиям, которые отражают соотношение производительности и электропотребления.В следующие четыре года в Intel намерены сменить несколько поколений процессоров — в 2025 году появятся чипы, основанные на технологии Intel 18A. Планируется, что в них будет использоваться транзисторы RibbonFET с новой внутренней структурой, отличающиеся более высокой скоростью переключения.

https://ria.ru/20210726/amd-1742932076.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, intel corporation, samsung electronics, технологии