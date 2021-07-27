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Наука
https://ria.ru/20210727/intel-1743079368.html
В Intel рассказали о проблеме своих процессоров
В Intel рассказали о проблеме своих процессоров - РИА Новости, 27.07.2021
В Intel рассказали о проблеме своих процессоров
Процессоры компании Intel отстали от своих конкурентов на несколько лет. Информация о проблемах американского технологического гиганта прозвучала на мероприятии РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:32
2021-07-27T12:32
наука
компьютерные технологии
intel corporation
samsung electronics
технологии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Процессоры компании Intel отстали от своих конкурентов на несколько лет. Информация о проблемах американского технологического гиганта прозвучала на мероприятии Intel Accelerated.В компании считают, что AMD смогла обогнать Intel благодаря размещению заказов на продукцию у тайваньской TSMC. Вперед вырвалась и южнокорейская корпорация Samsung Electronics, которая использует передовые техпроцессы для своих чипов.Чтобы нагнать конкурентов, Intel планирует освоить литографию в жестком ультрафиолетовом диапазоне. Не обошлось и без маркетинга — так, 10-нанометровая технология Enhanced SuperFIN теперь называется Intel 7. В компании считают, что пришло время уйти от названий, связанных с нормами техпроцесса, к наименованиям, которые отражают соотношение производительности и электропотребления.В следующие четыре года в Intel намерены сменить несколько поколений процессоров — в 2025 году появятся чипы, основанные на технологии Intel 18A. Планируется, что в них будет использоваться транзисторы RibbonFET с новой внутренней структурой, отличающиеся более высокой скоростью переключения.
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компьютерные технологии, intel corporation, samsung electronics, технологии
12:32 27.07.2021
 

В Intel рассказали о проблеме своих процессоров

© IntelПрезентация нового процессора "Intel"
Презентация нового процессора Intel
© Intel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Процессоры компании Intel отстали от своих конкурентов на несколько лет. Информация о проблемах американского технологического гиганта прозвучала на мероприятии Intel Accelerated.
В компании считают, что AMD смогла обогнать Intel благодаря размещению заказов на продукцию у тайваньской TSMC. Вперед вырвалась и южнокорейская корпорация Samsung Electronics, которая использует передовые техпроцессы для своих чипов.
Чтобы нагнать конкурентов, Intel планирует освоить литографию в жестком ультрафиолетовом диапазоне. Не обошлось и без маркетинга — так, 10-нанометровая технология Enhanced SuperFIN теперь называется Intel 7. В компании считают, что пришло время уйти от названий, связанных с нормами техпроцесса, к наименованиям, которые отражают соотношение производительности и электропотребления.
В следующие четыре года в Intel намерены сменить несколько поколений процессоров — в 2025 году появятся чипы, основанные на технологии Intel 18A. Планируется, что в них будет использоваться транзисторы RibbonFET с новой внутренней структурой, отличающиеся более высокой скоростью переключения.
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