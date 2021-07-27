https://ria.ru/20210727/instagram-1743170416.html

Instagram обновил популярную функцию

Instagram обновил популярную функцию - РИА Новости, 27.07.2021

Instagram обновил популярную функцию

Социальная сеть Instagram увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 секунд, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:10

2021-07-27T20:10

2021-07-27T21:19

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технологии

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Социальная сеть Instagram увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 секунд, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Facebook, которой принадлежит соцсеть."Сегодня Instagram объявил об увеличении продолжительности коротких развлекательных роликов Reels до 60 секунд. До обновления можно было создавать ролики длительностью только до 30 секунд", — сообщили в пресс-службе.Компания указывает, что "это обновление станет частью большой инициативы Instagram и сделает создание и редактирование Reels более удобным для пользователей".В августе прошлого года Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию. В июне текущего года сервис Reels стал доступен пользователям в России.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210701/instagram-1739451308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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