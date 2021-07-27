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Instagram обновил популярную функцию
Instagram обновил популярную функцию - РИА Новости, 27.07.2021
Instagram обновил популярную функцию
Социальная сеть Instagram увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 секунд, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:10
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россия
facebook
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технологии
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Социальная сеть Instagram увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 секунд, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Facebook, которой принадлежит соцсеть."Сегодня Instagram объявил об увеличении продолжительности коротких развлекательных роликов Reels до 60 секунд. До обновления можно было создавать ролики длительностью только до 30 секунд", — сообщили в пресс-службе.Компания указывает, что "это обновление станет частью большой инициативы Instagram и сделает создание и редактирование Reels более удобным для пользователей".В августе прошлого года Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию. В июне текущего года сервис Reels стал доступен пользователям в России.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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россия, facebook, instagram, технологии
20:10 27.07.2021 (обновлено: 21:19 27.07.2021)
 
Instagram обновил популярную функцию

Instagram увеличил максимальную продолжительность видео Reels до минуты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Социальная сеть Instagram увеличивает максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 секунд, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.
"Сегодня Instagram объявил об увеличении продолжительности коротких развлекательных роликов Reels до 60 секунд. До обновления можно было создавать ролики длительностью только до 30 секунд", — сообщили в пресс-службе.
Компания указывает, что "это обновление станет частью большой инициативы Instagram и сделает создание и редактирование Reels более удобным для пользователей".
В августе прошлого года Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию. В июне текущего года сервис Reels стал доступен пользователям в России.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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