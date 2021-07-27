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Киркоров визжал, а Билан взялся за "оружие": чем звезды поделились в Сети
Киркоров визжал, а Билан взялся за "оружие": чем звезды поделились в Сети - РИА Новости, 27.07.2021
Киркоров визжал, а Билан взялся за "оружие": чем звезды поделились в Сети
Какие-то селебрити уехали на отдых, какие-то активно готовятся к новому сезону. Но все они не забывают делится с подписчиками кадрами своей жизни. Что сегодня... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:09
2021-07-27T18:09
2021-07-27T18:12
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Киркоров визжал, а Билан взялся за оружие: чем звезды поделились в Сети 27 июля
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Какие-то селебрити уехали на отдых, какие-то активно готовятся к новому сезону. Но все они не забывают делится с подписчиками кадрами своей жизни. Что сегодня происходило в Instagram-аккаунтах представителей российского шоу-бизнеса — в подборке РИА Новости. Визг поп-короля в Нью-ЙоркеФилипп Киркоров поделился с подписчиками записью, сделанной им в Нью-Йорке. На видео показано, как звезда российской эстрады снимает девушку в откровенном наряде. Он был так увлечен, что не заметил, как к нему подкрался мужчина со змеей в руках и накинул рептилию ему на плечи. От неожиданности Филипп Бедросович завизжал. Его реакция рассмешила и прохожих, и пользователей. Карантин и кривляние Анны ЗаворотнюкДочь Анастасии Заворотнюк Анна сейчас на карантине — девушка заразилась коронавирусом, лечится от этой болезни и не может выйти из дома. Видимо, Анне уже лучше. Она активно ведет блог и сегодня опубликовала свой первый пост в формате Reels. На видео показано, как Анна медленно поворачивается из стороны в сторону. Она стоит рядом со стеклянной стеной. На ней — черное платье с вырезом на спине. Наряд украшен кристаллами. Годовщина свадьбы внука Аллы Пугачевой: полетаем еще разЖена Никиты Преснякова Алена вспомнила об их свадьбе, которая прошла ровно четыре года назад — 27 июля 2017 года. В сторис она выложила несколько записей с торжества, в том числе и видео, на котором показан танец на тросах. Дима Билан предупредил интернетДима Билан порадовал поклонников роликом, сделанным в звукозаписывающей студии. "А такой тембр вы слышали? А я еще и не так могу. Скоро пять суперхитов! Разорвем музыкальное пространство и не только! Интернет, берегись, Билан, то есть я, во всеоружии!", — подписал кадры певец. Ольга Бузова снова играет в угадайкуОльга Бузова предложила пользователям угадать, в какой город она сегодня отправилась. Ведущая призналась, что уже давно мечтала туда съездить. Теледива также опубликовала снимок, на нем она изображена в красном пиджаке и золотых босоножках, стоящей на трапе самолета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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instagram, социальные сети, анна заворотнюк, знаменитости, звезды, филипп киркоров, анастасия заворотнюк, ольга бузова, дима билан (виктор белан), нью-йорк (город)
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Какие-то селебрити уехали на отдых, какие-то активно готовятся к новому сезону. Но все они не забывают делится с подписчиками кадрами своей жизни. Что сегодня происходило в Instagram-аккаунтах представителей российского шоу-бизнеса — в подборке РИА Новости.
Визг поп-короля в Нью-Йорке
Филипп Киркоров поделился
с подписчиками записью, сделанной им в Нью-Йорке. На видео показано, как звезда российской эстрады снимает девушку в откровенном наряде. Он был так увлечен, что не заметил, как к нему подкрался мужчина со змеей в руках и накинул рептилию ему на плечи. От неожиданности Филипп Бедросович завизжал. Его реакция рассмешила и прохожих, и пользователей.
Карантин и кривляние Анны Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сейчас на карантине — девушка заразилась коронавирусом, лечится от этой болезни и не может выйти из дома. Видимо, Анне уже лучше. Она активно ведет блог и сегодня опубликовала
свой первый пост в формате Reels. На видео показано, как Анна медленно поворачивается из стороны в сторону. Она стоит рядом со стеклянной стеной. На ней — черное платье с вырезом на спине. Наряд украшен кристаллами.
Годовщина свадьбы внука Аллы Пугачевой: полетаем еще раз
Жена Никиты Преснякова Алена вспомнила
об их свадьбе, которая прошла ровно четыре года назад — 27 июля 2017 года. В сторис она выложила несколько записей с торжества, в том числе и видео, на котором показан танец на тросах.
Дима Билан предупредил интернет
Дима Билан порадовал
поклонников роликом, сделанным в звукозаписывающей студии. "А такой тембр вы слышали? А я еще и не так могу. Скоро пять суперхитов! Разорвем музыкальное пространство и не только! Интернет, берегись, Билан, то есть я, во всеоружии!", — подписал кадры певец.
Ольга Бузова снова играет в угадайку
Ольга Бузова предложила пользователям угадать, в какой город она сегодня отправилась. Ведущая призналась, что уже давно мечтала туда съездить. Теледива также опубликовала снимок, на нем она изображена в красном пиджаке и золотых босоножках, стоящей на трапе самолета.