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Киркоров визжал, а Билан взялся за "оружие": чем звезды поделились в Сети

Киркоров визжал, а Билан взялся за "оружие": чем звезды поделились в Сети - РИА Новости, 27.07.2021

Киркоров визжал, а Билан взялся за "оружие": чем звезды поделились в Сети

Какие-то селебрити уехали на отдых, какие-то активно готовятся к новому сезону. Но все они не забывают делится с подписчиками кадрами своей жизни. Что сегодня... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:09

2021-07-27T18:09

2021-07-27T18:12

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Киркоров визжал, а Билан взялся за оружие: чем звезды поделились в Сети 27 июля

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Какие-то селебрити уехали на отдых, какие-то активно готовятся к новому сезону. Но все они не забывают делится с подписчиками кадрами своей жизни. Что сегодня происходило в Instagram-аккаунтах представителей российского шоу-бизнеса — в подборке РИА Новости. Визг поп-короля в Нью-ЙоркеФилипп Киркоров поделился с подписчиками записью, сделанной им в Нью-Йорке. На видео показано, как звезда российской эстрады снимает девушку в откровенном наряде. Он был так увлечен, что не заметил, как к нему подкрался мужчина со змеей в руках и накинул рептилию ему на плечи. От неожиданности Филипп Бедросович завизжал. Его реакция рассмешила и прохожих, и пользователей. Карантин и кривляние Анны ЗаворотнюкДочь Анастасии Заворотнюк Анна сейчас на карантине — девушка заразилась коронавирусом, лечится от этой болезни и не может выйти из дома. Видимо, Анне уже лучше. Она активно ведет блог и сегодня опубликовала свой первый пост в формате Reels. На видео показано, как Анна медленно поворачивается из стороны в сторону. Она стоит рядом со стеклянной стеной. На ней — черное платье с вырезом на спине. Наряд украшен кристаллами. Годовщина свадьбы внука Аллы Пугачевой: полетаем еще разЖена Никиты Преснякова Алена вспомнила об их свадьбе, которая прошла ровно четыре года назад — 27 июля 2017 года. В сторис она выложила несколько записей с торжества, в том числе и видео, на котором показан танец на тросах. Дима Билан предупредил интернетДима Билан порадовал поклонников роликом, сделанным в звукозаписывающей студии. "А такой тембр вы слышали? А я еще и не так могу. Скоро пять суперхитов! Разорвем музыкальное пространство и не только! Интернет, берегись, Билан, то есть я, во всеоружии!", — подписал кадры певец. Ольга Бузова снова играет в угадайкуОльга Бузова предложила пользователям угадать, в какой город она сегодня отправилась. Ведущая призналась, что уже давно мечтала туда съездить. Теледива также опубликовала снимок, на нем она изображена в красном пиджаке и золотых босоножках, стоящей на трапе самолета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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