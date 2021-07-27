Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/innovatsii-1742980652.html
Украина становится лидером экологических инноваций, опережая Россию
Украина становится лидером экологических инноваций, опережая Россию - РИА Новости, 27.07.2021
Украина становится лидером экологических инноваций, опережая Россию
Украинская власть отметилась очередной уникальной инициативой (других у нее практически и не бывает). На сей раз речь идет о последовательном запрете на ввоз и... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:00
2021-07-27T08:01
украинская железная дорога
министерство инфраструктуры украины
евросоюз
украина
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742985853_0:108:3103:1853_1920x0_80_0_0_aea019e8d334a41415baa19bc5f580fb.jpg
Украинская власть отметилась очередной уникальной инициативой (других у нее практически и не бывает). На сей раз речь идет о последовательном запрете на ввоз и первую регистрацию с 2027 года бывших в употреблении легковых автомобилей и автобусов с дизельными двигателями, а с 2030 года — любых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Соответствующий законопроект сейчас обнародован для общественного обсуждения на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Добавляет оптимизма перспективам успешного прохождения законопроекта через украинский парламент тот факт, что разработан он был во исполнение инициативы президента Зеленского.Если кто-то считает, что законопроект содержит какие-то расчеты последствий реализации этой инициативы, то он заблуждается. Все подобные расчеты — это глупости для "недоевропейцев". Европейской Украине достаточно следовать в фарватере решений, принимаемых Евросоюзом, иногда забегая вперед. Собственно, и в данном случае наиболее мощным аргументом в пользу принятия законодательных изменений являются задачи транспортной политики ЕС по сокращению использования автомобилей на традиционных видах топлива в городах до 2030 года наполовину и по отказу от них до 2050 года.В случае принятия закона в полную реализацию его требований в обозначенные сроки не верится. Целью же непосредственно авторов документа скорее является получение и освоение какого-нибудь кредита или гранта по факту его принятия.Кроме ссылки на транспортную политику ЕС, в пояснительной записке к законопроекту содержится сомнительное утверждение о том, что "90-95 процентов выбросов загрязняющих веществ в воздух приходится на автомобильный транспорт с двигателями внутреннего сгорания, за исключением индустриальных мегаполисов, в которых к загрязняющим выбросам от автомобильного транспорта дополнительно добавляются вредные выбросы промышленного значения".Между тем после десятикратного подорожания газа и массового перехода населения на отопление дровами, углем и прочими видами твердого топлива даже в совсем неиндустриальных мегаполисах Украины смог над городами с большой долей частной застройки стал обычным явлением в отопительный период. И это только один пример. На самом деле, и тут расчетов явно никто не делал, цифры взяты с потолка, какие-либо ссылки на подтверждающие их исследования отсутствуют.Примечательно и то, что с 2027 года планируется запретить ввоз и первую регистрацию бывших в употреблении легковых машин и автобусов с дизельными двигателями. Тогда как подержанные грузовые автомобили, колесные тягачи и специальная техника продолжат ввозиться и регистрироваться без проблем до 2030 года. Видимо, они более экологичны.Не говоря уж об автомобилях Вооруженных сил Украины и других воинских формирований — на них вообще новый закон распространяться не будет.Кстати, закон не будет действовать в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания еще в трех случаях:Но на деле все это мелочи на фоне того, что украинская постмайданная власть сама же семь лет крышевала нелегальный ввоз в страну более трех миллионов единиц (а по некоторым оценкам — и более четырех миллионов) подержанных легковых автомобилей из Европы. Нимало не заботясь об экологии, украинские чиновники сделали страну прибежищем автохлама. Чему, кстати, очень радовалась и Европа, нахваливая Украину за открытость автомобильного рынка. Каковая, к слову, окончательно добила местное автомобилестроение.А когда лавочку с эксплуатацией нелегальных авто на иностранных номерах власти попытались прикрыть и заставить владельцев зарегистрировать автомобили согласно украинскому законодательству с уплатой необходимых налогов, получили бунт. Который изрядно власть напугал, в результате чего условия регистрации на законодательном уровне несколько раз делали все более льготными. Однако и сейчас по стране колесят и коптят небо десятки, а скорее — сотни тысяч легковых авто с польскими и литовскими номерами, которые на Украине называют "евробляхами".Дело при этом не ограничивалось ввозом только бэушных легковых автомобилей. На Украину было ввезено огромное количество подержанной сельскохозяйственной техники, автобусов и микроавтобусов (включая используемые в качестве общественного транспорта), грузовых автомобилей, специальной техники и так далее.В свете требований закона возникают сразу два вопроса:1) Как украинская власть собирается подавлять возможный бунт автомобилистов, если не смогла справиться с недовольством даже небольшой их части?2) Чем будут замещаться выбывающая сельскохозяйственная и специальная техника, грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы, если денег на приобретение новой техники нет ни у частного бизнеса, ни в местных и региональных бюджетах?Далее, в законопроекте никак не упоминается Украинская железная дорога. А ведь она потребляет более десяти процентов всего дизеля в стране. При этом тяговый состав ее настолько изношен, что доля в объемах выбросов, наверное, раза в два больше. Выходит, что железная дорога экологии не вредит?Никоим образом не рассмотрены и экономические проблемы, связанные, в частности, с имеющейся инфраструктурой автозаправочных станций и инфраструктурой заряжающих мощностей для электромобилей, которую только необходимо создать (она находится в зачаточном состоянии). В европейских планах имеется корреляция в сворачивании первой и развертывании второй, включая программы поддержки. При этом вовсю развивается еще и выпуск электромобилей, который застолбит за европейцами создание добавленной стоимости на территории ЕС. На Украине этим, видимо, займется "рука рынка". Она же как-то закроет сокращающиеся рабочие места и выпадающие доходы бюджета.И уж совсем прекрасно, когда Министерство инфраструктуры готовит законопроект по фактическому прекращению использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а государственный Шебелинский НПЗ объявляет о планах по двукратному увеличению объемов производства бензинов к 2025 году.Резюмируя, можно сделать вывод, что речь идет об очередной маниловщине, практически не имеющей шансов на реальное воплощение. Тем не менее принятие законопроекта приведет к появлению очередных юридически имплементированных обязательств Украины перед внешними игроками. А появление все новых и новых обязательств точно не способствуют укреплению ее позиций на международной арене.
https://ria.ru/20210725/potok-1742706009.html
https://ria.ru/20210611/ukraina-1736497610.html
https://ria.ru/20210706/ukraina-1739985161.html
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742985853_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2e31de23c09aa66065aad404b1e1901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украинская железная дорога, министерство инфраструктуры украины, евросоюз, украина, авторы
08:00 27.07.2021 (обновлено: 08:01 27.07.2021)
 

Украина становится лидером экологических инноваций, опережая Россию

© AFP 2021 / Sergei SupinskyПробка в Киеве
Пробка в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
Украинская власть отметилась очередной уникальной инициативой (других у нее практически и не бывает). На сей раз речь идет о последовательном запрете на ввоз и первую регистрацию с 2027 года бывших в употреблении легковых автомобилей и автобусов с дизельными двигателями, а с 2030 года — любых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Соответствующий законопроект сейчас обнародован для общественного обсуждения на сайте Министерства инфраструктуры Украины. Добавляет оптимизма перспективам успешного прохождения законопроекта через украинский парламент тот факт, что разработан он был во исполнение инициативы президента Зеленского.
Если кто-то считает, что законопроект содержит какие-то расчеты последствий реализации этой инициативы, то он заблуждается. Все подобные расчеты — это глупости для "недоевропейцев". Европейской Украине достаточно следовать в фарватере решений, принимаемых Евросоюзом, иногда забегая вперед. Собственно, и в данном случае наиболее мощным аргументом в пользу принятия законодательных изменений являются задачи транспортной политики ЕС по сокращению использования автомобилей на традиционных видах топлива в городах до 2030 года наполовину и по отказу от них до 2050 года.
В случае принятия закона в полную реализацию его требований в обозначенные сроки не верится. Целью же непосредственно авторов документа скорее является получение и освоение какого-нибудь кредита или гранта по факту его принятия.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:00
Что будет, если Украине ничего не достанется
Кроме ссылки на транспортную политику ЕС, в пояснительной записке к законопроекту содержится сомнительное утверждение о том, что "90-95 процентов выбросов загрязняющих веществ в воздух приходится на автомобильный транспорт с двигателями внутреннего сгорания, за исключением индустриальных мегаполисов, в которых к загрязняющим выбросам от автомобильного транспорта дополнительно добавляются вредные выбросы промышленного значения".
Между тем после десятикратного подорожания газа и массового перехода населения на отопление дровами, углем и прочими видами твердого топлива даже в совсем неиндустриальных мегаполисах Украины смог над городами с большой долей частной застройки стал обычным явлением в отопительный период. И это только один пример. На самом деле, и тут расчетов явно никто не делал, цифры взяты с потолка, какие-либо ссылки на подтверждающие их исследования отсутствуют.
Примечательно и то, что с 2027 года планируется запретить ввоз и первую регистрацию бывших в употреблении легковых машин и автобусов с дизельными двигателями. Тогда как подержанные грузовые автомобили, колесные тягачи и специальная техника продолжат ввозиться и регистрироваться без проблем до 2030 года. Видимо, они более экологичны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 08:00
План Зеленского предотвратит глобальное потепление
Не говоря уж об автомобилях Вооруженных сил Украины и других воинских формирований — на них вообще новый закон распространяться не будет.
Кстати, закон не будет действовать в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания еще в трех случаях:
  • при их регистрации на фермерские хозяйства — но с оговоркой: на таковых нельзя будет ездить по дорогам общего пользования;
  • при получении в порядке наследования;
  • для произведенных до 1981 года (вроде как ретроавтомобили).
Но на деле все это мелочи на фоне того, что украинская постмайданная власть сама же семь лет крышевала нелегальный ввоз в страну более трех миллионов единиц (а по некоторым оценкам — и более четырех миллионов) подержанных легковых автомобилей из Европы. Нимало не заботясь об экологии, украинские чиновники сделали страну прибежищем автохлама. Чему, кстати, очень радовалась и Европа, нахваливая Украину за открытость автомобильного рынка. Каковая, к слову, окончательно добила местное автомобилестроение.
А когда лавочку с эксплуатацией нелегальных авто на иностранных номерах власти попытались прикрыть и заставить владельцев зарегистрировать автомобили согласно украинскому законодательству с уплатой необходимых налогов, получили бунт. Который изрядно власть напугал, в результате чего условия регистрации на законодательном уровне несколько раз делали все более льготными. Однако и сейчас по стране колесят и коптят небо десятки, а скорее — сотни тысяч легковых авто с польскими и литовскими номерами, которые на Украине называют "евробляхами".
Кассир в продуктовом магазине во Львове - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 08:00
Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
Дело при этом не ограничивалось ввозом только бэушных легковых автомобилей. На Украину было ввезено огромное количество подержанной сельскохозяйственной техники, автобусов и микроавтобусов (включая используемые в качестве общественного транспорта), грузовых автомобилей, специальной техники и так далее.
В свете требований закона возникают сразу два вопроса:
1) Как украинская власть собирается подавлять возможный бунт автомобилистов, если не смогла справиться с недовольством даже небольшой их части?
2) Чем будут замещаться выбывающая сельскохозяйственная и специальная техника, грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы, если денег на приобретение новой техники нет ни у частного бизнеса, ни в местных и региональных бюджетах?
Далее, в законопроекте никак не упоминается Украинская железная дорога. А ведь она потребляет более десяти процентов всего дизеля в стране. При этом тяговый состав ее настолько изношен, что доля в объемах выбросов, наверное, раза в два больше. Выходит, что железная дорога экологии не вредит?
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 08:00
Украина объявила, почем всех простит
Никоим образом не рассмотрены и экономические проблемы, связанные, в частности, с имеющейся инфраструктурой автозаправочных станций и инфраструктурой заряжающих мощностей для электромобилей, которую только необходимо создать (она находится в зачаточном состоянии). В европейских планах имеется корреляция в сворачивании первой и развертывании второй, включая программы поддержки. При этом вовсю развивается еще и выпуск электромобилей, который застолбит за европейцами создание добавленной стоимости на территории ЕС. На Украине этим, видимо, займется "рука рынка". Она же как-то закроет сокращающиеся рабочие места и выпадающие доходы бюджета.
И уж совсем прекрасно, когда Министерство инфраструктуры готовит законопроект по фактическому прекращению использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а государственный Шебелинский НПЗ объявляет о планах по двукратному увеличению объемов производства бензинов к 2025 году.
Резюмируя, можно сделать вывод, что речь идет об очередной маниловщине, практически не имеющей шансов на реальное воплощение. Тем не менее принятие законопроекта приведет к появлению очередных юридически имплементированных обязательств Украины перед внешними игроками. А появление все новых и новых обязательств точно не способствуют укреплению ее позиций на международной арене.
 
Украинская железная дорогаМинистерство инфраструктуры УкраиныЕвросоюзУкраинаАвторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место, заявил Садовничий
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
14:46ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске
Лента новостейМолния