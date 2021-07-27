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В Италии выпал град размером с яблоко
В Италии выпал град размером с яблоко - РИА Новости, 27.07.2021
В Италии выпал град размером с яблоко
Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:10
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эмилия-романья
парма
италия
в мире
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив сотни машин и домов.Как передает издание il Fatto Quotidiano, град, прошедший во второй половине дня понедельника, застал автомобилистов и местных жителей врасплох: согласно многочисленным видео в социальных сетях, градины размером с абрикос изрешетили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. Водители, оказавшиеся в эпицентре стихии, оказались неспособны продолжать движение из-за ветра, ливня и града.Экстренные службы перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Зафиксированы несколько небольших ДТП.В городах в окрестностях Пармы, по сообщению la Repubblica, многие строения лишились части черепицы. Мэр Фиденцы в Facebook написал, что порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши здания, после что разметал ее куски по историческому центру города.
https://ria.ru/20210625/grad-1738579301.html
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Размером с яблоко: в Италии прошел сильный град
На центр Италии обрушился мощный град. Размером с яблоко, град остановил движение на магистрале, разбив лобовое стекло одной из машин.
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эмилия-романья, парма, италия, в мире
11:10 27.07.2021 (обновлено: 12:20 27.07.2021)
 
В Италии выпал град размером с яблоко

В Италии выпал град размером с яблоко, повреждены сотни машин и домов

Читать ria.ru в
РИМ, 27 июл – РИА Новости. Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив сотни машин и домов.
Как передает издание il Fatto Quotidiano, град, прошедший во второй половине дня понедельника, застал автомобилистов и местных жителей врасплох: согласно многочисленным видео в социальных сетях, градины размером с абрикос изрешетили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. Водители, оказавшиеся в эпицентре стихии, оказались неспособны продолжать движение из-за ветра, ливня и града.
Экстренные службы перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Зафиксированы несколько небольших ДТП.
В городах в окрестностях Пармы, по сообщению la Repubblica, многие строения лишились части черепицы. Мэр Фиденцы в Facebook написал, что порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши здания, после что разметал ее куски по историческому центру города.
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Эмилия-РоманьяПармаИталияВ мире
 
 
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