https://ria.ru/20210727/grad-1743062336.html

В Италии выпал град размером с яблоко

В Италии выпал град размером с яблоко - РИА Новости, 27.07.2021

В Италии выпал град размером с яблоко

Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив... РИА Новости, 27.07.2021

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эмилия-романья

парма

италия

в мире

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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив сотни машин и домов.Как передает издание il Fatto Quotidiano, град, прошедший во второй половине дня понедельника, застал автомобилистов и местных жителей врасплох: согласно многочисленным видео в социальных сетях, градины размером с абрикос изрешетили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. Водители, оказавшиеся в эпицентре стихии, оказались неспособны продолжать движение из-за ветра, ливня и града.Экстренные службы перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Зафиксированы несколько небольших ДТП.В городах в окрестностях Пармы, по сообщению la Repubblica, многие строения лишились части черепицы. Мэр Фиденцы в Facebook написал, что порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши здания, после что разметал ее куски по историческому центру города.

https://ria.ru/20210625/grad-1738579301.html

эмилия-романья

парма

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Размером с яблоко: в Италии прошел сильный град На центр Италии обрушился мощный град. Размером с яблоко, град остановил движение на магистрале, разбив лобовое стекло одной из машин. 2021-07-27T11:10 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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эмилия-романья, парма, италия, в мире