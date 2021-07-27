https://ria.ru/20210727/grad-1743062336.html
В Италии выпал град размером с яблоко
В Италии выпал град размером с яблоко - РИА Новости, 27.07.2021
В Италии выпал град размером с яблоко
Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T11:10
2021-07-27T11:10
2021-07-27T12:20
эмилия-романья
парма
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743076817_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f7c6a921eb47ecc747081deca229b779.jpg
РИМ, 27 июл – РИА Новости. Тяжелый град, обрушившийся на центральную итальянскую область Эмилия-Романья, перекрыл движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив сотни машин и домов.Как передает издание il Fatto Quotidiano, град, прошедший во второй половине дня понедельника, застал автомобилистов и местных жителей врасплох: согласно многочисленным видео в социальных сетях, градины размером с абрикос изрешетили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. Водители, оказавшиеся в эпицентре стихии, оказались неспособны продолжать движение из-за ветра, ливня и града.Экстренные службы перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Зафиксированы несколько небольших ДТП.В городах в окрестностях Пармы, по сообщению la Repubblica, многие строения лишились части черепицы. Мэр Фиденцы в Facebook написал, что порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши здания, после что разметал ее куски по историческому центру города.
https://ria.ru/20210625/grad-1738579301.html
эмилия-романья
парма
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743076817_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_23f946b7a1009ee8b0ac5a6bf98c5250.jpg
Размером с яблоко: в Италии прошел сильный град
На центр Италии обрушился мощный град. Размером с яблоко, град остановил движение на магистрале, разбив лобовое стекло одной из машин.
2021-07-27T11:10
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмилия-романья, парма, италия, в мире
11:10 27.07.2021 (обновлено: 12:20 27.07.2021)
В Италии выпал град размером с яблоко
В Италии выпал град размером с яблоко, повреждены сотни машин и домов