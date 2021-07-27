https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

Офтальмологи обнаружили еще одно последствие коронавируса

Офтальмологи обнаружили еще одно последствие коронавируса - РИА Новости, 27.07.2021

Офтальмологи обнаружили еще одно последствие коронавируса

Ученые выявили еще один признак "длительного ковида" — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Эти изменения... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T11:24

2021-07-27T11:24

2021-07-27T11:24

наука

коронавирус covid-19

глаза

биология

здоровье

турция

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые выявили еще один признак "длительного ковида" — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Эти изменения характерны прежде всего для людей, у которых COVID-19 сопровождался неврологическими симптомами. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.У некоторых пациентов с COVID-19 после прохождения острой фазы инфекции до окончательного выздоровления проходят недели, а иногда и месяцы. Среди медиков это состояние получило название "длительного ковида". Часто оно сопровождается изнурительными неврологическими симптомами, такими как головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль.Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что у пациентов с длительным ковидом часто отмечаются: потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые предположили, что в основе этих симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусом.Роговица — это прозрачная часть глаза, которая покрывает зрачок, радужную оболочку и внутреннюю часть глазного яблока, заполненную жидкостью. Его основная функция — фокусировать свет, попадающий в глаз. Дендритные клетки на ее поверхности играют ключевую роль в первичном ответе иммунной системы, улавливая и представляя антигены вторгшихся организмов.Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы провели обследование роговицы глаза пациентов с длительным ковид с помощью метода конфокальной микроскопии — неинвазивной лазерной визуализации, позволяющей видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени. Обычно конфокальную микроскопию роговицы используют для выявления повреждения нервов и воспалительных изменений, связанных с диабетической невропатией, рассеянным склерозом и фибромиалгией.Сканирование роговицы показало, что пациенты с длительным ковидом через четыре недели после прохождения острого COVID-19 имеют более значительное повреждение нервных волокон роговицы и большее количество дендритных клеток по сравнению с теми, кто не был инфицирован COVID-19. Особенно этот признак характерен для пациентов с неврологическими симптомами. Те, у кого не было неврологических симптомов, имели сопоставимое количество нервных волокон роговицы со здоровыми людьми."Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов", — пишут авторы статьи.Из сорока обследованных с длительным ковидом 22 (55 процентов) не имели клинических признаков пневмонии; 11 (28 процентов) имели клинические признаки пневмонии, не требующей кислородной терапии; четверо (10 процентов) были госпитализированы с пневмонией и получали кислородную терапию; и трое (8 процентов) с пневмонией были госпитализированы в реанимацию. Неврологические симптомы продолжали присутствовать на четвертой неделе после окончания острой фазы у 55 процентов участников, а через 12 недель — у 45 процентов.В целом, по оценкам ученых, длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего COVID-19.

https://ria.ru/20210726/simptomy-1742926563.html

https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, глаза, биология, здоровье, турция