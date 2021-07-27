Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/gimnastika-1743118735.html
Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде - РИА Новости, 27.07.2021
Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:53
2021-07-27T17:00
виктория листунова
владислава уразова
ангелина мельникова
спорт
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743135690_0:353:2739:1894_1920x0_80_0_0_2e022edacfde772224e31afbb15a6380.jpg
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде.Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла.Серебряными призерами стали американки (166,096 балла). Лидер сборной США четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму, исполняя опорный прыжок, после чего ее перевели в запас. Бронза досталась гимнасткам из Великобритании (164,096).В предыдущий раз российские гимнастки завоевывали золотые медали командного первенства в составе Объединенной команды на Играх-1992.На нынешней Олимпиаде это шестое российское золото и второе — в спортивной гимнастике. Накануне победы добилась мужская команда.Чуть позже олимпийским чемпионом стал российский тхэквондист Владислав Ларин. Таким образом, на счету россиян сейчас 18 медалей: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.
https://rsport.ria.ru/20210727/olimpiada-1743089381.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743135690_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_7f6c2dcf09ebcf72db9872bd2ef6f3f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктория листунова, владислава уразова, ангелина мельникова, спорт, олимпийские игры
15:53 27.07.2021 (обновлено: 17:00 27.07.2021)
 
Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике взяла золото

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийские спортсменки, завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Российские спортсменки, завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде.
Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла.
Серебряными призерами стали американки (166,096 балла). Лидер сборной США четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму, исполняя опорный прыжок, после чего ее перевели в запас. Бронза досталась гимнасткам из Великобритании (164,096).

В предыдущий раз российские гимнастки завоевывали золотые медали командного первенства в составе Объединенной команды на Играх-1992.
На нынешней Олимпиаде это шестое российское золото и второе — в спортивной гимнастике. Накануне победы добилась мужская команда.
Чуть позже олимпийским чемпионом стал российский тхэквондист Владислав Ларин. Таким образом, на счету россиян сейчас 18 медалей: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.
Золотая медаль российской спортсменки Софьи Поздняковой на Олимпиаде-2020 - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 15:00
Россияне пишут историю. Вопрос, кому нужны эти Игры, должен быть закрыт
 
Виктория ЛистуноваВладислава УразоваАнгелина МельниковаСпортОлимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
02:26Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Лента новостейМолния