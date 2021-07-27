15:53 27.07.2021 (обновлено: 17:00 27.07.2021)
Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Женская сборная России по спортивной гимнастике взяла золото
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийские спортсменки, завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди женщин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде.
Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла.
Серебряными призерами стали американки (166,096 балла). Лидер сборной США четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму, исполняя опорный прыжок, после чего ее перевели в запас. Бронза досталась гимнасткам из Великобритании (164,096).
В предыдущий раз российские гимнастки завоевывали золотые медали командного первенства в составе Объединенной команды на Играх-1992.
В предыдущий раз российские гимнастки завоевывали золотые медали командного первенства в составе Объединенной команды на Играх-1992.
На нынешней Олимпиаде это шестое российское золото и второе — в спортивной гимнастике. Накануне победы добилась мужская команда.
Чуть позже олимпийским чемпионом стал российский тхэквондист Владислав Ларин. Таким образом, на счету россиян сейчас 18 медалей: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.