https://ria.ru/20210727/gimnastika-1743118735.html

Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде - РИА Новости, 27.07.2021

Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:53

2021-07-27T15:53

2021-07-27T17:00

виктория листунова

владислава уразова

ангелина мельникова

спорт

олимпийские игры

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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде.Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла.Серебряными призерами стали американки (166,096 балла). Лидер сборной США четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму, исполняя опорный прыжок, после чего ее перевели в запас. Бронза досталась гимнасткам из Великобритании (164,096).В предыдущий раз российские гимнастки завоевывали золотые медали командного первенства в составе Объединенной команды на Играх-1992.На нынешней Олимпиаде это шестое российское золото и второе — в спортивной гимнастике. Накануне победы добилась мужская команда.Чуть позже олимпийским чемпионом стал российский тхэквондист Владислав Ларин. Таким образом, на счету россиян сейчас 18 медалей: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

https://rsport.ria.ru/20210727/olimpiada-1743089381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория листунова, владислава уразова, ангелина мельникова, спорт, олимпийские игры