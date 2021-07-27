https://ria.ru/20210727/genius-1743022928.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен - РИА Новости, 27.07.2021

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту genius.com, где публикуются тексты песен, так как тот не удалил противоправный контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T03:35

2021-07-27T03:35

2021-07-27T09:02

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту genius.com, где публикуются тексты песен, так как тот не удалил противоправный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В Роскомнадзоре отметили, что не раз требовали от сайта удалить противоправные данные. Речь идет о пропаганде экстремизма и криминального образа жизни, а также о пронаркотическом и суицидальном контенте. Требования направлялись провайдеру хостинга, администратору сайта и через форму обратной связи, но genius.com на них так и не отреагировал.При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы снять блокировку, если сайт удалит противоправные материалы.

https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии, общество