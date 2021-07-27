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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен - РИА Новости, 27.07.2021
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту genius.com, где публикуются тексты песен, так как тот не удалил противоправный контент, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T03:35
2021-07-27T09:02
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту genius.com, где публикуются тексты песен, так как тот не удалил противоправный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В Роскомнадзоре отметили, что не раз требовали от сайта удалить противоправные данные. Речь идет о пропаганде экстремизма и криминального образа жизни, а также о пронаркотическом и суицидальном контенте. Требования направлялись провайдеру хостинга, администратору сайта и через форму обратной связи, но genius.com на них так и не отреагировал.При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы снять блокировку, если сайт удалит противоправные материалы.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии, общество
03:35 27.07.2021 (обновлено: 09:02 27.07.2021)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен

Роскомнадзор ограничил доступ к страницам американского сайта genius.com с текстами песен

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту genius.com, где публикуются тексты песен, так как тот не удалил противоправный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com", — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре отметили, что не раз требовали от сайта удалить противоправные данные. Речь идет о пропаганде экстремизма и криминального образа жизни, а также о пронаркотическом и суицидальном контенте. Требования направлялись провайдеру хостинга, администратору сайта и через форму обратной связи, но genius.com на них так и не отреагировал.
При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы снять блокировку, если сайт удалит противоправные материалы.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваТехнологииОбщество
 
 
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