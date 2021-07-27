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Творческая встреча с народным артистом России Олегом Газмановым
Творческая встреча с народным артистом России Олегом Газмановым - РИА Новости, 27.07.2021
Творческая встреча с народным артистом России Олегом Газмановым
29 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, певцом, композитором, поэтом, актером, продюсером Олегом ГАЗМАНОВЫМ, приуроченная к его 70-летнему юбилею.
2021-07-27T17:02
2021-07-27T17:02
анонсы
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Задать вопросОлег Газманов является уникальной фигурой на российской эстраде: он не только сам пишет и исполняет свои песни, но и дарит их другим певцам. Он обладает невероятной жизненной энергией, которой буквально заряжает всех своих поклонников.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:02 27.07.2021
 

Творческая встреча с народным артистом России Олегом Газмановым

Читать ria.ru в
29 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, певцом, композитором, поэтом, актером, продюсером Олегом ГАЗМАНОВЫМ, приуроченная к его 70-летнему юбилею.
Задать вопрос
Олег Газманов является уникальной фигурой на российской эстраде: он не только сам пишет и исполняет свои песни, но и дарит их другим певцам. Он обладает невероятной жизненной энергией, которой буквально заряжает всех своих поклонников.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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