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Творческая встреча с народным артистом России Олегом Газмановым

Творческая встреча с народным артистом России Олегом Газмановым - РИА Новости, 27.07.2021

Творческая встреча с народным артистом России Олегом Газмановым

29 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, певцом, композитором, поэтом, актером, продюсером Олегом ГАЗМАНОВЫМ, приуроченная к его 70-летнему юбилею.

2021-07-27T17:02

2021-07-27T17:02

2021-07-27T17:02

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Задать вопросОлег Газманов является уникальной фигурой на российской эстраде: он не только сам пишет и исполняет свои песни, но и дарит их другим певцам. Он обладает невероятной жизненной энергией, которой буквально заряжает всех своих поклонников.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы