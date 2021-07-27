https://ria.ru/20210727/gaz-1743110498.html

"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ

"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ - РИА Новости, 27.07.2021

"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ

Веселящий газ и димедрол включены в перечень одурманивающих веществ, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:10

2021-07-27T15:10

2021-07-27T15:21

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

наркотики

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Веселящий газ и димедрол включены в перечень одурманивающих веществ, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В список вошли закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид; ксенон; смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо от концентрации); смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от концентрации).

https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, общество, наркотики