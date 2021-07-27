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"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ - РИА Новости, 27.07.2021
"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
Веселящий газ и димедрол включены в перечень одурманивающих веществ, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:10
2021-07-27T15:21
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
наркотики
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Веселящий газ и димедрол включены в перечень одурманивающих веществ, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В список вошли закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид; ксенон; смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо от концентрации); смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от концентрации).
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество, наркотики
15:10 27.07.2021 (обновлено: 15:21 27.07.2021)
 
"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ

"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ

© Фото : предоставлено УФСКН по Томской области "Веселящий газ" изъят сотрудниками томской наркополиции
Веселящий газ изъят сотрудниками томской наркополиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : предоставлено УФСКН по Томской области
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Веселящий газ и димедрол включены в перечень одурманивающих веществ, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с Федеральным законом "Об ограничении оборота закиси азота в РФ" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемый перечень одурманивающих веществ", - говорится в документе.
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В список вошли закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид; ксенон; смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо от концентрации); смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от концентрации).
 
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбществоНаркотики
 
 
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