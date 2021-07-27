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В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию - РИА Новости, 27.07.2021
В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T04:14
2021-07-27T09:33
россия
жкх
telegram (приложение)
единая россия
александр новак
андрей турчак
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации, рассказали в пресс-службе "Единой России" в Telegram. Согласно предложенной инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, однако законодательные изменения по ней еще не были приняты.Как отметил во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, однако пока не приняли.Политик заключил, что правительство поддержало это предложение.
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россия, жкх, telegram (приложение), единая россия, александр новак, андрей турчак, владимир путин, общество, экономика
04:14 27.07.2021 (обновлено: 09:33 27.07.2021)
 
В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Фракция "Единая Россия" в Госдуме предложила компенсировать россиянам затраты на газификацию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации, рассказали в пресс-службе "Единой России" в Telegram.
Согласно предложенной инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, однако законодательные изменения по ней еще не были приняты.
Как отметил во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, однако пока не приняли.
"Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", — пояснил Турчак.
Политик заключил, что правительство поддержало это предложение.
Газораспределительное устройство в одном из СНТ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 18:23
"Газпром" запустит сайт о социальной газификации
 
РоссияЖКХTelegram (приложение)Единая РоссияАлександр НовакАндрей ТурчакВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
 
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