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В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию - РИА Новости, 27.07.2021
В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T04:14
2021-07-27T04:14
2021-07-27T09:33
россия
жкх
telegram (приложение)
единая россия
александр новак
андрей турчак
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации, рассказали в пресс-службе "Единой России" в Telegram. Согласно предложенной инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, однако законодательные изменения по ней еще не были приняты.Как отметил во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, однако пока не приняли.Политик заключил, что правительство поддержало это предложение.
https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740322977.html
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россия, жкх, telegram (приложение), единая россия, александр новак, андрей турчак, владимир путин, общество, экономика
04:14 27.07.2021 (обновлено: 09:33 27.07.2021)
В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
Фракция "Единая Россия" в Госдуме предложила компенсировать россиянам затраты на газификацию