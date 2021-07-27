https://ria.ru/20210727/gaz-1743024410.html

В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию

В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию - РИА Новости, 27.07.2021

В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию

В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T04:14

2021-07-27T04:14

2021-07-27T09:33

россия

жкх

telegram (приложение)

единая россия

александр новак

андрей турчак

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации, рассказали в пресс-службе "Единой России" в Telegram. Согласно предложенной инициативе, такая возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, однако законодательные изменения по ней еще не были приняты.Как отметил во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, однако пока не приняли.Политик заключил, что правительство поддержало это предложение.

https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740322977.html

россия

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россия, жкх, telegram (приложение), единая россия, александр новак, андрей турчак, владимир путин, общество, экономика