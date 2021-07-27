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Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ - РИА Новости, 27.07.2021
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T07:14
2021-07-27T09:06
россия
служба безопасности украины
европейский суд по правам человека (еспч)
мариуполь
киев
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков.Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО."Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО", — заявил он агентству, уточнив, что при этом потребуется соблюдение "некоторых требований безопасности".Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.До этого РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Они подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами.Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
https://ria.ru/20210722/espch-1742451121.html
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россия, служба безопасности украины, европейский суд по правам человека (еспч), мариуполь, киев, в мире
07:14 27.07.2021 (обновлено: 09:06 27.07.2021)
 
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ

Экс-офицер СБУ Василий Прозоров готов рассказать ЕСПЧ о пытках, незакрытии Украиной неба над АТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский cуд по правам человека в Страсбурге
Европейский cуд по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков.
Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора "М" АТО.
"Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО", — заявил он агентству, уточнив, что при этом потребуется соблюдение "некоторых требований безопасности".
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 23:07
В ДНР оценили иск России в ЕСПЧ
Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Всех их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
До этого РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Они подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам.
Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами.
Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 22:50
МИД рассказал подробности иска России в ЕСПЧ
 
РоссияСлужба безопасности УкраиныЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)МариупольКиевВ мире
 
 
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