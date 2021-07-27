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"Мы у красной черты": у Крыма мог погибнуть последний британский эсминец
"Мы у красной черты": у Крыма мог погибнуть последний британский эсминец - РИА Новости, 27.07.2021
"Мы у красной черты": у Крыма мог погибнуть последний британский эсминец
Командование ВМС Великобритании бьет тревогу: у королевского флота практически не осталось крупных надводных кораблей, способных выйти в море. Из шести наиболее РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T08:00
2021-07-27T13:22
россия
вмс великобритании
средиземное море
министерство обороны великобритании
нато
f-35
сша
безопасность
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Командование ВМС Великобритании бьет тревогу: у королевского флота практически не осталось крупных надводных кораблей, способных выйти в море. Из шести наиболее современных эсминцев типа 45 выполнять боевые задачи способен только один. Лондон даже готов просить у союзников по НАТО корабли для эскорта двух своих авианосцев в дальних походах. О проблемах бывшей "владычицы морей" — в материале РИА Новости.Детские болезниЭсминцы типа 45 — самые мощные корабли с ракетным вооружением в ВМС Великобритании. Их главная задача — прикрытие морских ударных групп от воздушного нападения. Эффективная система ПВО PAAMS, противокорабельные ракеты "Гарпун", 113-миллиметровая артиллерийская установка, зенитные автоматы и противолодочное вооружение — всего в нулевые построили шесть таких вымпелов. Самый молодой — HMS Duncan — заступил на службу в сентябре 2013-го.Западные специалисты называют их плавучими батареями ПВО. Однако программу с самого начала преследовали неудачи. В частности, довольно быстро выявили конструктивные недостатки системы охлаждения газовых турбин, из-за чего сильно пострадала надежность силовой установки.Корабли неоднократно выходили из строя. Так, HMS Dountless заглох в море в 2014-м, HMS Duncan — в 2016-м. А головной эсминец серии HMS Daring терял ход дважды — в 2010-м и 2011-м.Последний инцидент произошел в начале лета. Во время похода британской группы во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в Средиземное море эсминец HMS Diamond из-за неисправности двигателя покинул ордер и отправился в ремонт на греческий Крит. Это в очередной раз показало, что эсминцы типа 45 крайне ненадежны в жарком климате и теплых морях.Единственный эсминецМинистерство обороны Великобритании пытается исправить ситуацию. В 2018-м приступили к разработке улучшенной двигательной установки. Все шесть кораблей модернизируют к середине 2020-х. А пока HMS Daring, HMS Duncan, HMS Dragon и HMS Diamond пришвартованы у причалов и проходят техническое обслуживание. HMS Dauntless используется для испытаний перспективного двигателя и освобожден от повседневной службы.В распоряжении британских адмиралов только один эсминец типа 45 — HMS Defender. Тот самый, который 23 июня нарушил морскую границу России у крымского мыса Фиолент, и пограничникам пришлось вытеснять его в нейтральные воды. Британское военно-морское командование может сколько угодно заявлять о праве своих кораблей ходить вдоль побережья Крыма, о необходимости поддержки Украины, но факт остается фактом: Лондон отправил к российским границам единственный боеспособный эсминец.А без "сорок пятых" авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Whales рискуют остаться беззащитными в дальних походах. Также роль плавучих батарей ПВО выполняют 13 фрегатов типа 23, построенных с 1991 по 2002 год. Однако их главная задача — охота за подлодками. Штатный зенитный ракетный комплекс CAMM стреляет всего на 45 километров, чего явно недостаточно для надежной защиты ордера от самолетов и крылатых ракет."Проблема действительно существует, — констатировал глава оборонного комитета при палате общин Тобиас Эллвуд. — Если выйдет из строя наш единственный боеспособный эсминец, придется обращаться к союзникам по НАТО, чтобы они выделили корабли для прикрытия наших авианосных ударных групп. Мы подошли к красной черте, за которой — деградация флота".Бреши в оборонеКонструктивные дефекты при проектировании кораблей новых классов — давняя головная боль ВМС Великобритании. Перед принятием в боевой состав флота неоднократно ломались оба авианосца. В июле 2019-го пришлось прервать морские испытания HMS Queen Elizabeth: вода затопила один из отсеков. В Минобороны тогда сообщили о "небольшой проблеме во внутренней системе судна".Но по данным британских СМИ, "Королева Елизавета" успела хлебнуть 200 тонн морской воды. Конечно, для корабля водоизмещением 65 тысяч тонн это совсем немного, но испытания были сорваны. Причем за два года до этого головной авианосец серии уже давал течь.Отдельная тема для обсуждения экспертного сообщества — бортовое оборудование "Елизаветы". В 2017-м в прессу просочилась информация, что на компьютерах в центре управления боевыми операциями установлена устаревшая, давно не поддерживаемая операционная система. Получается, что авианосец уязвим и для кибератак.У HMS Prince of Whales свои проблемы. Осенью 2020-го авианосец стоимостью 3,1 миллиарда фунтов отправили в ремонт: в системе пожаротушения прорвало трубы, в машинное отделение хлынула морская вода, затопившая дорогостоящее электрооборудование. В результате на несколько месяцев сдвинулись сроки похода к берегам США для загрузки истребителей F-35 палубного авиакрыла.Таким образом, в военном флоте бывшей "владычицы морей" зияют серьезные бреши. Заткнуть их британцы хотят кораблями новых проектов. Ожидается, что восемь перспективных фрегатов типа 26 будут одновременно действовать как корабли и противовоздушной, и противолодочной обороны. Кроме того, они смогут атаковать наземные цели крылатыми ракетами "Томагавк".
https://ria.ru/20151123/1326711511.html
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россия, вмс великобритании, средиземное море, министерство обороны великобритании, нато, f-35, сша, безопасность
08:00 27.07.2021 (обновлено: 13:22 27.07.2021)
 

"Мы у красной черты": у Крыма мог погибнуть последний британский эсминец

© AP Photo / Georgian Interior MinistryБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Командование ВМС Великобритании бьет тревогу: у королевского флота практически не осталось крупных надводных кораблей, способных выйти в море. Из шести наиболее современных эсминцев типа 45 выполнять боевые задачи способен только один. Лондон даже готов просить у союзников по НАТО корабли для эскорта двух своих авианосцев в дальних походах. О проблемах бывшей "владычицы морей" — в материале РИА Новости.

Детские болезни

Эсминцы типа 45 — самые мощные корабли с ракетным вооружением в ВМС Великобритании. Их главная задача — прикрытие морских ударных групп от воздушного нападения. Эффективная система ПВО PAAMS, противокорабельные ракеты "Гарпун", 113-миллиметровая артиллерийская установка, зенитные автоматы и противолодочное вооружение — всего в нулевые построили шесть таких вымпелов. Самый молодой — HMS Duncan — заступил на службу в сентябре 2013-го.
© Фото : MoD/Crown copyrightЭскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond
Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : MoD/Crown copyright
Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond
Западные специалисты называют их плавучими батареями ПВО. Однако программу с самого начала преследовали неудачи. В частности, довольно быстро выявили конструктивные недостатки системы охлаждения газовых турбин, из-за чего сильно пострадала надежность силовой установки.
Корабли неоднократно выходили из строя. Так, HMS Dountless заглох в море в 2014-м, HMS Duncan — в 2016-м. А головной эсминец серии HMS Daring терял ход дважды — в 2010-м и 2011-м.
Сторожевой катер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.11.2015
23 ноября 2015, 08:38
СМИ: ВМС Великобритании ищут российскую подлодку у берегов ШотландииВеликобритания призвала союзников на помощь в поисках российской подлодки, которую 10 дней назад якобы видели у берегов Шотландии, сообщает The Telegraph.
Последний инцидент произошел в начале лета. Во время похода британской группы во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в Средиземное море эсминец HMS Diamond из-за неисправности двигателя покинул ордер и отправился в ремонт на греческий Крит. Это в очередной раз показало, что эсминцы типа 45 крайне ненадежны в жарком климате и теплых морях.

Единственный эсминец

Министерство обороны Великобритании пытается исправить ситуацию. В 2018-м приступили к разработке улучшенной двигательной установки. Все шесть кораблей модернизируют к середине 2020-х. А пока HMS Daring, HMS Duncan, HMS Dragon и HMS Diamond пришвартованы у причалов и проходят техническое обслуживание. HMS Dauntless используется для испытаний перспективного двигателя и освобожден от повседневной службы.
© Фото : Royal NavyБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : Royal Navy
Британский эсминец Defender
В распоряжении британских адмиралов только один эсминец типа 45 — HMS Defender. Тот самый, который 23 июня нарушил морскую границу России у крымского мыса Фиолент, и пограничникам пришлось вытеснять его в нейтральные воды. Британское военно-морское командование может сколько угодно заявлять о праве своих кораблей ходить вдоль побережья Крыма, о необходимости поддержки Украины, но факт остается фактом: Лондон отправил к российским границам единственный боеспособный эсминец.
А без "сорок пятых" авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Whales рискуют остаться беззащитными в дальних походах. Также роль плавучих батарей ПВО выполняют 13 фрегатов типа 23, построенных с 1991 по 2002 год. Однако их главная задача — охота за подлодками. Штатный зенитный ракетный комплекс CAMM стреляет всего на 45 километров, чего явно недостаточно для надежной защиты ордера от самолетов и крылатых ракет.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 10:51
Командующий ЮВО рассказал об учениях НАТО в Черном море
"Проблема действительно существует, — констатировал глава оборонного комитета при палате общин Тобиас Эллвуд. — Если выйдет из строя наш единственный боеспособный эсминец, придется обращаться к союзникам по НАТО, чтобы они выделили корабли для прикрытия наших авианосных ударных групп. Мы подошли к красной черте, за которой — деградация флота".

Бреши в обороне

Конструктивные дефекты при проектировании кораблей новых классов — давняя головная боль ВМС Великобритании. Перед принятием в боевой состав флота неоднократно ломались оба авианосца. В июле 2019-го пришлось прервать морские испытания HMS Queen Elizabeth: вода затопила один из отсеков. В Минобороны тогда сообщили о "небольшой проблеме во внутренней системе судна".
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell / Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /
Авианосец HMS Queen Elizabeth
Но по данным британских СМИ, "Королева Елизавета" успела хлебнуть 200 тонн морской воды. Конечно, для корабля водоизмещением 65 тысяч тонн это совсем немного, но испытания были сорваны. Причем за два года до этого головной авианосец серии уже давал течь.
Отдельная тема для обсуждения экспертного сообщества — бортовое оборудование "Елизаветы". В 2017-м в прессу просочилась информация, что на компьютерах в центре управления боевыми операциями установлена устаревшая, давно не поддерживаемая операционная система. Получается, что авианосец уязвим и для кибератак.
Принц и днище. Новейший британский авианосец потопил себя сам
8 декабря 2020, 17:26Авторы
"Принц" и днище. Новейший британский авианосец потопил себя сам
У HMS Prince of Whales свои проблемы. Осенью 2020-го авианосец стоимостью 3,1 миллиарда фунтов отправили в ремонт: в системе пожаротушения прорвало трубы, в машинное отделение хлынула морская вода, затопившая дорогостоящее электрооборудование. В результате на несколько месяцев сдвинулись сроки похода к берегам США для загрузки истребителей F-35 палубного авиакрыла.
Таким образом, в военном флоте бывшей "владычицы морей" зияют серьезные бреши. Заткнуть их британцы хотят кораблями новых проектов. Ожидается, что восемь перспективных фрегатов типа 26 будут одновременно действовать как корабли и противовоздушной, и противолодочной обороны. Кроме того, они смогут атаковать наземные цели крылатыми ракетами "Томагавк".
 
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