https://ria.ru/20210727/ekzameny-1743105352.html

Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ

Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ - РИА Новости, 27.07.2021

Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:43

2021-07-27T14:43

2021-07-27T14:43

виктор садовничий

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями.Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет. По его словам, это всегда особый случай, "любой врач скажет, что ребёнок ещё формируется, такие ребята требуют особого внимания"."В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у неё сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идёт процесс конкурсного отбора, зачисления", - заявил Садовничий журналистам, добавив, что недавно девочке исполнилось девять.При этом ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удаётся ли ей поступить.Он добавил, что, если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ.

https://ria.ru/20210715/psikholog-1741337759.html

https://ria.ru/20210427/reyting-1730092257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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виктор садовничий, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество