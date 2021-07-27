Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210727/ekzameny-1743105352.html
Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ
Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ - РИА Новости, 27.07.2021
Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ
Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:43
2021-07-27T14:43
виктор садовничий
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c003482deafb9678a6a02b23196d4d12.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями.Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет. По его словам, это всегда особый случай, "любой врач скажет, что ребёнок ещё формируется, такие ребята требуют особого внимания"."В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у неё сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идёт процесс конкурсного отбора, зачисления", - заявил Садовничий журналистам, добавив, что недавно девочке исполнилось девять.При этом ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удаётся ли ей поступить.Он добавил, что, если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ.
https://ria.ru/20210715/psikholog-1741337759.html
https://ria.ru/20210427/reyting-1730092257.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32302912f3fdab5711045666ec0f31db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор садовничий, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
14:43 27.07.2021
 
Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ

Ректор Виктор Садовничий: девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями.
Высотное здание МГУ имени Ломоносова - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 10:37
Психолог описала перспективы восьмилетней москвички в МГУ
Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет. По его словам, это всегда особый случай, "любой врач скажет, что ребёнок ещё формируется, такие ребята требуют особого внимания".
"В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у неё сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идёт процесс конкурсного отбора, зачисления", - заявил Садовничий журналистам, добавив, что недавно девочке исполнилось девять.
При этом ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удаётся ли ей поступить.
Он добавил, что, если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ.
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 10:07
МГУ вошел в первую сотню рейтинга университетов Round University Ranking
 
Виктор СадовничийФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Представитель химзавода в Леверкузене заявил об угрозе для города
15:28Камеры в Москве сняли тысячи говорящих по телефону водителей
15:25В турецком парламенте отвергли идею сделки с Россией по Крыму и Кипру
15:18На немецком химзаводе рассказали о работниках, пострадавших при взрыве
15:16Конкурс в МГУ составляет более девяти человек на место
15:10"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих веществ
15:09Эрнст рассказал о трансляции Олимпиады в Крыму
15:08В Ливии напали на тюрьму, несколько заключенных сбежали, пишут СМИ
15:08Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
15:02Бывший пресс-секретарь Зеленского подарила Пескову свою книгу
15:01ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет
14:59В Госдуме призвали Анкару сформировать четкую позицию по Крыму
14:55Путин заявил о незначительной инфляции в России
14:54Эрнст назвал церемонию открытия Олимпиады в Токио "достаточно минорной"
14:52Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
14:51В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
14:50Звезда сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП с КамАЗом
14:50В Белоруссии мужчину приговорили к десяти годам колонии за поджог танка
14:48"СР — За правду" отказалась подписать с ЕР соглашение за безопасные выборы
14:46ФСИН опровергла информацию об издевательствах над осужденным в Ангарске
Лента новостейМолния