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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210727/egipet-1743184265.html
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет - РИА Новости, 27.07.2021
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет
Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта, следует из материалов ведомства. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T23:35
2021-07-27T23:35
туризм
коронавирус covid-19
россия
smartavia
хургада
шарм-эш-шейх
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
египет
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости/Прайм. Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта, следует из материалов ведомства.Допуски в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Роял Флайт". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.Ранее "Вестник АТОР" сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
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россия
хургада
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коронавирус covid-19, россия, smartavia, хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, египет
23:35 27.07.2021
 
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. 2015 год
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. 2015 год - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости/Прайм. Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта, следует из материалов ведомства.
Допуски в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Роял Флайт". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Туризм
Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
Ранее "Вестник АТОР" сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.
Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
Огороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 18:31Туризм
В АТОР опасаются, что все рейсы в Египет отдадут одной авиакомпании
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияSmartaviaХургадаШарм-эш-ШейхФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииЕгипет
 
 
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