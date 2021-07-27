https://ria.ru/20210727/egipet-1743184265.html
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет - РИА Новости, 27.07.2021
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет
Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта, следует из материалов ведомства. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T23:35
2021-07-27T23:35
2021-07-27T23:35
туризм
коронавирус covid-19
россия
smartavia
хургада
шарм-эш-шейх
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
египет
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости/Прайм. Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта, следует из материалов ведомства.Допуски в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Роял Флайт". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.Ранее "Вестник АТОР" сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
https://ria.ru/20210727/egipet-1743156291.html
россия
хургада
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коронавирус covid-19, россия, smartavia, хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, египет
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта