https://ria.ru/20210727/egipet-1743156291.html

В АТОР опасаются, что все рейсы в Египет отдадут одной авиакомпании

В АТОР опасаются, что все рейсы в Египет отдадут одной авиакомпании - РИА Новости, 27.07.2021

В АТОР опасаются, что все рейсы в Египет отдадут одной авиакомпании

Российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной авиакомпании - "России", поскольку это затруднит для них... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:31

2021-07-27T18:31

2021-07-27T18:32

туризм

коронавирус covid-19

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной авиакомпании - "России", поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источники.Источники Ассоциации туроператоров России (АТОР) предполагают, что все рейсы из Москвы будут выполняться из московского "Шереметьево" согласно ранее достигнутым между Россией и Египтом договоренностям - в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха процесс обслуживания российских туристов и подготовки воздушных судов будут контролировать сотрудники компании "Шереметьево Безопасность", и они смогут обеспечить бесшовную передачу данных в материнский аэропорт."Межведомственной комиссии предложен вариант, когда все 10 регулярных рейсов в неделю из "Шереметьево" могут быть отданы одной из компаний группы "Аэрофлот" – а именно авиакомпании "Россия", так она является единственным назначенным перевозчиком из Москвы на этих направлениях", - говорится в материале.Большинству туроператоров в этом случае будет проблематично реализовать "множество так ожидаемых переносов туров с закрытых направлений", отметил представитель одного из туроператоров."Если для курортов Египта будут действительно подтверждены разрешения только одной авиакомпании, то это серьезно ограничит возможность туриста выбрать для покупки открытое направление. В первую очередь это влияет на исполнение туроператорами "ковидных обязательств", - добавил другой представитель отрасли. Он также высказал мнение, что может получиться так, что Египет формально открыт, но львиная доля туристов по-прежнему не смогут перенести денежные средства на это направление, так как оно не будет представлено у их туроператоров.Однако источники АТОР сообщают, что решение межведомственной комиссии, заседание которой ожидается 28 июля, может быть не таким однозначным. По их данным, один из вариантов, что к 10 разрешенным регулярным рейсам из Москвы добавят дополнительные, например до трех грузопассажирских рейсов в неделю на каждый курорт Египта. Ассоциация отмечает, что разрешение на выполнение одного такого рейса запросила дочка "Аэрофлота" – авиакомпания "Победа. Четыре других частоты могут достаться Nordwind, Royal Flight, Azur air или S7, пишет "Вестник АТОР".Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210726/egipet-1742988307.html

https://ria.ru/20110128/327585462.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), шарм-эш-шейх