https://ria.ru/20210727/egipet-1743151290.html
В Египте пять человек погибли в ДТП
В Египте пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 27.07.2021
В Египте пять человек погибли в ДТП
По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на севере Египта, сообщает газета Shorouk. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:03
2021-07-27T18:03
2021-07-27T18:07
александрия
египет
в мире
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на севере Египта, сообщает газета Shorouk.Микроавтобус, следовавший по трассе Мерса-Матрух – Александрия, перевернулся около деревни Джалала в провинции Матрух. Сообщается, что жертвами аварии стали пять человек, еще 20 пострадали и были доставлены в больницу города эд-Дабаа.
https://ria.ru/20110128/327585462.html
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александрия, египет, в мире
18:03 27.07.2021 (обновлено: 18:07 27.07.2021)
В Египте пять человек погибли в ДТП
Shorouk: пять человек погибли, двадцать пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Египте