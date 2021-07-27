https://ria.ru/20210727/egipet-1743151290.html

В Египте пять человек погибли в ДТП

В Египте пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 27.07.2021

В Египте пять человек погибли в ДТП

По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на севере Египта, сообщает газета Shorouk. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:03

2021-07-27T18:03

2021-07-27T18:07

александрия

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в мире

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КАИР, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на севере Египта, сообщает газета Shorouk.Микроавтобус, следовавший по трассе Мерса-Матрух – Александрия, перевернулся около деревни Джалала в провинции Матрух. Сообщается, что жертвами аварии стали пять человек, еще 20 пострадали и были доставлены в больницу города эд-Дабаа.

https://ria.ru/20110128/327585462.html

александрия

египет

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