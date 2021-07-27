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В Египте пять человек погибли в ДТП
В Египте пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 27.07.2021
В Египте пять человек погибли в ДТП
По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на севере Египта, сообщает газета Shorouk. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:03
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александрия
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на севере Египта, сообщает газета Shorouk.Микроавтобус, следовавший по трассе Мерса-Матрух – Александрия, перевернулся около деревни Джалала в провинции Матрух. Сообщается, что жертвами аварии стали пять человек, еще 20 пострадали и были доставлены в больницу города эд-Дабаа.
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александрия, египет, в мире
18:03 27.07.2021 (обновлено: 18:07 27.07.2021)
 
В Египте пять человек погибли в ДТП

Shorouk: пять человек погибли, двадцать пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Египте

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Muhamed Sabry
Читать ria.ru в
КАИР, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 20 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на севере Египта, сообщает газета Shorouk.
Микроавтобус, следовавший по трассе Мерса-Матрух – Александрия, перевернулся около деревни Джалала в провинции Матрух. Сообщается, что жертвами аварии стали пять человек, еще 20 пострадали и были доставлены в больницу города эд-Дабаа.
Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
28 января 2011, 20:04
Арабская республика Египет. СправкаАкции протеста продолжаются в Египте. Протестующие требуют отставки президента Хосни Мубарака, находящегося у власти с 1981 года, принятия властями эффективных мер по борьбе с коррупцией и проведения экономических реформ.
 
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