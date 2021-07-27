https://ria.ru/20210727/dukhovnik-1743101735.html

Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом

Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом - РИА Новости, 27.07.2021

Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом

Официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин)... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:25

2021-07-27T14:25

2021-07-27T14:25

религия и мировоззрение

священный синод рпц

алексей ноздрин

орловская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом.Ранее помощник старца сообщил РИА Новости, что схиархимандрит здоров и чувствует себя хорошо.Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году был возведен в сан схиархимандрита. Является духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html

орловская область

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священный синод рпц, алексей ноздрин, орловская область