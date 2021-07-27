Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом
Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий заразился коронавирусом
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Храме Христа Спасителя по случаю 5-й годовщины интронизации
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом.
"У схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19. Состояние о. Илия удовлетворительное. Священнослужитель находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Ранее помощник старца сообщил РИА Новости, что схиархимандрит здоров и чувствует себя хорошо.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году был возведен в сан схиархимандрита. Является духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла.