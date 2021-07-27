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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210727/dukhovnik-1743101735.html
Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом
Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом - РИА Новости, 27.07.2021
Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом
Официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин)... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:25
2021-07-27T14:25
религия и мировоззрение
священный синод рпц
алексей ноздрин
орловская область
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом.Ранее помощник старца сообщил РИА Новости, что схиархимандрит здоров и чувствует себя хорошо.Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году был возведен в сан схиархимандрита. Является духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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орловская область
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священный синод рпц, алексей ноздрин, орловская область
14:25 27.07.2021
 
Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий заразился коронавирусом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Храме Христа Спасителя по случаю 5-й годовщины интронизации
Патриаршее служение в Храме Христа Спасителя по случаю 5-й годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом.
"У схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19. Состояние о. Илия удовлетворительное. Священнослужитель находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 00:39Распространение коронавируса
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса
Ранее помощник старца сообщил РИА Новости, что схиархимандрит здоров и чувствует себя хорошо.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году был возведен в сан схиархимандрита. Является духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
 
Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦАлексей НоздринОрловская область
 
 
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