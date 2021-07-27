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В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ
В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ
Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания Московского... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:55
2021-07-27T20:51
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания Московского государственного университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева произошло ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения, пассажиров осматривают медики", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос агентства.Как уточнили в столичной ГИБДД, по предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель находится в тяжелом состоянии, медики осматривают еще трех пассажиров.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, среди пострадавших - женщина 1946 года рождения, с места аварии ее эвакуировали вертолетом. Остальные - взрослые 1970-х годов рождения.В Telegram-канале дептранса Москвы отмечается, что водитель перед поездкой прошел медосмотр, режим работы и отдыха соблюдался."Предварительная причина аварии на Ленинских горах — водителю стало плохо. Ему 55 лет, стаж работы — с 1984 года, днем он прошёл медосмотр и за рулем находился только 2 часа. Режим труда и отдыха — выполнен. Водитель — гражданин РФ, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировано, выходной был позавчера", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что автобус новый, 2021 года выпуска, перед выпуском прошёл технический контроль. Все обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы Москвы."Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, всем оказывается необходимая помощь со стороны медицинских работников и перевозчика, угрозы жизни ни у кого нет", — добавили в ведомстве.
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гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
18:55 27.07.2021 (обновлено: 20:51 27.07.2021)
 
В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ

В Москве автобус попал в ДТП около главного здания МГУ после того, как водителю стало плохо за рулем

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием рейсового автобуса на западе столицы
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса на западе столицы - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания Московского государственного университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"По предварительным данным, на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева произошло ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения, пассажиров осматривают медики", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос агентства.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием рейсового автобуса на западе столицы
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса на западе столицы - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса на западе столицы
Как уточнили в столичной ГИБДД, по предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель находится в тяжелом состоянии, медики осматривают еще трех пассажиров.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, среди пострадавших - женщина 1946 года рождения, с места аварии ее эвакуировали вертолетом. Остальные - взрослые 1970-х годов рождения.
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В Telegram-канале дептранса Москвы отмечается, что водитель перед поездкой прошел медосмотр, режим работы и отдыха соблюдался.
"Предварительная причина аварии на Ленинских горах — водителю стало плохо. Ему 55 лет, стаж работы — с 1984 года, днем он прошёл медосмотр и за рулем находился только 2 часа. Режим труда и отдыха — выполнен. Водитель — гражданин РФ, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировано, выходной был позавчера", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что автобус новый, 2021 года выпуска, перед выпуском прошёл технический контроль. Все обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы Москвы.
"Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, всем оказывается необходимая помощь со стороны медицинских работников и перевозчика, угрозы жизни ни у кого нет", — добавили в ведомстве.
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