https://ria.ru/20210727/dtp-1743161721.html

В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ

В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ - РИА Новости, 27.07.2021

В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ

Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания Московского... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:55

2021-07-27T18:55

2021-07-27T20:51

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания Московского государственного университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева произошло ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения, пассажиров осматривают медики", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос агентства.Как уточнили в столичной ГИБДД, по предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель находится в тяжелом состоянии, медики осматривают еще трех пассажиров.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, среди пострадавших - женщина 1946 года рождения, с места аварии ее эвакуировали вертолетом. Остальные - взрослые 1970-х годов рождения.В Telegram-канале дептранса Москвы отмечается, что водитель перед поездкой прошел медосмотр, режим работы и отдыха соблюдался."Предварительная причина аварии на Ленинских горах — водителю стало плохо. Ему 55 лет, стаж работы — с 1984 года, днем он прошёл медосмотр и за рулем находился только 2 часа. Режим труда и отдыха — выполнен. Водитель — гражданин РФ, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировано, выходной был позавчера", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что автобус новый, 2021 года выпуска, перед выпуском прошёл технический контроль. Все обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы Москвы."Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, всем оказывается необходимая помощь со стороны медицинских работников и перевозчика, угрозы жизни ни у кого нет", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210727/akter-1743107253.html

https://ria.ru/20210727/dtp-1743139647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия