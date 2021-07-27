https://ria.ru/20210727/dtp-1743161721.html
В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ
В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ - РИА Новости, 27.07.2021
В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ
Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания Московского... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:55
2021-07-27T18:55
2021-07-27T20:51
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743174412_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_326d5af2363577d8efcd927ec2c7140c.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания Московского государственного университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева произошло ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения, пассажиров осматривают медики", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос агентства.Как уточнили в столичной ГИБДД, по предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель находится в тяжелом состоянии, медики осматривают еще трех пассажиров.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, среди пострадавших - женщина 1946 года рождения, с места аварии ее эвакуировали вертолетом. Остальные - взрослые 1970-х годов рождения.В Telegram-канале дептранса Москвы отмечается, что водитель перед поездкой прошел медосмотр, режим работы и отдыха соблюдался."Предварительная причина аварии на Ленинских горах — водителю стало плохо. Ему 55 лет, стаж работы — с 1984 года, днем он прошёл медосмотр и за рулем находился только 2 часа. Режим труда и отдыха — выполнен. Водитель — гражданин РФ, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировано, выходной был позавчера", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что автобус новый, 2021 года выпуска, перед выпуском прошёл технический контроль. Все обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы Москвы."Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, всем оказывается необходимая помощь со стороны медицинских работников и перевозчика, угрозы жизни ни у кого нет", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210727/akter-1743107253.html
https://ria.ru/20210727/dtp-1743139647.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743174412_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c0262b981cfeb13cb54132ace6b253b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
18:55 27.07.2021 (обновлено: 20:51 27.07.2021)
В Москве водитель автобуса пострадал в ДТП у главного здания МГУ
В Москве автобус попал в ДТП около главного здания МГУ после того, как водителю стало плохо за рулем
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Минимум один человек пострадал в ДТП с автобусом на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве
, неподалеку от главного здания Московского государственного университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД
.
"По предварительным данным, на пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева произошло ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения, пассажиров осматривают медики", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос агентства.
Как уточнили в столичной ГИБДД, по предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель находится в тяжелом состоянии, медики осматривают еще трех пассажиров.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, среди пострадавших - женщина 1946 года рождения, с места аварии ее эвакуировали вертолетом. Остальные - взрослые 1970-х годов рождения.
В Telegram-канале дептранса Москвы отмечается, что водитель перед поездкой прошел медосмотр, режим работы и отдыха соблюдался.
"Предварительная причина аварии на Ленинских горах — водителю стало плохо. Ему 55 лет, стаж работы — с 1984 года, днем он прошёл медосмотр и за рулем находился только 2 часа. Режим труда и отдыха — выполнен. Водитель — гражданин РФ, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировано, выходной был позавчера", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что автобус новый, 2021 года выпуска, перед выпуском прошёл технический контроль. Все обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы Москвы.
"Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, всем оказывается необходимая помощь со стороны медицинских работников и перевозчика, угрозы жизни ни у кого нет", — добавили в ведомстве.