https://ria.ru/20210727/dtp-1743105486.html

В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля

В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 27.07.2021

В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля сгорели на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:41

2021-07-27T14:41

2021-07-27T15:24

саратовская область

происшествия

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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля сгорели на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.По предварительным данным ведомства, авария произошла примерно в 12.10 (11.10 мск) на 367-ом километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели."В результате ДТП, по предварительным данным, один человек из ВАЗ-2110 погиб, четверо доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, после аварии были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. "Одна из женщин находится в очень тяжелом, критическом состоянии. У нее ожоги 90% тела и множественные переломы. У ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца состояние средней тяжести, небольшие ожоги. Состояние еще одного ребенка и троих взрослых - от среднего до тяжелого", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что после ДТП СУСК по Саратовской области начал доследственную проверку.

https://ria.ru/20210727/avariya-1743068294.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, происшествия