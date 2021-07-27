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В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля
В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 27.07.2021
В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля сгорели на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:41
2021-07-27T14:41
2021-07-27T15:24
саратовская область
происшествия
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля сгорели на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.По предварительным данным ведомства, авария произошла примерно в 12.10 (11.10 мск) на 367-ом километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели."В результате ДТП, по предварительным данным, один человек из ВАЗ-2110 погиб, четверо доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, после аварии были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. "Одна из женщин находится в очень тяжелом, критическом состоянии. У нее ожоги 90% тела и множественные переломы. У ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца состояние средней тяжести, небольшие ожоги. Состояние еще одного ребенка и троих взрослых - от среднего до тяжелого", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что после ДТП СУСК по Саратовской области начал доследственную проверку.
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саратовская область, происшествия
14:41 27.07.2021 (обновлено: 15:24 27.07.2021)
В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля
В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб
САМАРА, 27 июл - РИА Новости.
Четыре легковых автомобиля сгорели на трассе в Саратовской области
, в результате один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным ведомства, авария произошла примерно в 12.10 (11.10 мск) на 367-ом километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели.
"В результате ДТП, по предварительным данным, один человек из ВАЗ-2110 погиб, четверо доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, после аварии были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. "Одна из женщин находится в очень тяжелом, критическом состоянии. У нее ожоги 90% тела и множественные переломы. У ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца состояние средней тяжести, небольшие ожоги. Состояние еще одного ребенка и троих взрослых - от среднего до тяжелого", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что после ДТП СУСК по Саратовской области начал доследственную проверку.