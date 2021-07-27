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В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся
В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся - РИА Новости, 27.07.2021
В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся
Водитель грузовика, не имевший прав на управление автомобилем, сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Слюдянском районе Приангарья, сообщает иркутский... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:33
2021-07-27T14:57
авто
слюдянский район
иркутская область
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Водитель грузовика, не имевший прав на управление автомобилем, сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Слюдянском районе Приангарья, сообщает иркутский главк МВД."Сегодня днем на 99-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в рабочем поселке Култук Слюдянского района 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter допустил наезд на 14-летнюю девочку на пешеходном переходе... Установлено, что водитель грузовика не имеет права управлять транспортными средствами. После наезда скрылся с места происшествия и был задержан", - говорится в сообщении.В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.На размещенном пресс-службой видео водитель говорит, что покинул место ДТП, потому что испугался.
https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html
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353
60
Грузовик сбивает 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
Водитель грузовика, не имевший прав на управление автомобилем, сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Слюдянском районе Приангарья. В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.
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авто, слюдянский район, иркутская область, происшествия
14:33 27.07.2021 (обновлено: 14:57 27.07.2021)
 
В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся

В Иркутской области водитель грузовика, не имевший прав, сбил школьницу на переходе и скрылся

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Водитель грузовика, не имевший прав на управление автомобилем, сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Слюдянском районе Приангарья, сообщает иркутский главк МВД.
"Сегодня днем на 99-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в рабочем поселке Култук Слюдянского района 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter допустил наезд на 14-летнюю девочку на пешеходном переходе... Установлено, что водитель грузовика не имеет права управлять транспортными средствами. После наезда скрылся с места происшествия и был задержан", - говорится в сообщении.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 10:31
В Самаре водитель без прав устроил ДТП с 11 автомобилями и трамваем
В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.
На размещенном пресс-службой видео водитель говорит, что покинул место ДТП, потому что испугался.
 
АвтоСлюдянский районИркутская областьПроисшествия
 
 
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