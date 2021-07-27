https://ria.ru/20210727/dtp-1743103411.html
В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся
В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся - РИА Новости, 27.07.2021
В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся
Водитель грузовика, не имевший прав на управление автомобилем, сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Слюдянском районе Приангарья, сообщает иркутский... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:33
2021-07-27T14:33
2021-07-27T14:57
авто
слюдянский район
иркутская область
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Водитель грузовика, не имевший прав на управление автомобилем, сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Слюдянском районе Приангарья, сообщает иркутский главк МВД."Сегодня днем на 99-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в рабочем поселке Култук Слюдянского района 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter допустил наезд на 14-летнюю девочку на пешеходном переходе... Установлено, что водитель грузовика не имеет права управлять транспортными средствами. После наезда скрылся с места происшествия и был задержан", - говорится в сообщении.В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.На размещенном пресс-службой видео водитель говорит, что покинул место ДТП, потому что испугался.
https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html
слюдянский район
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Грузовик сбивает 14-летнюю девочку на пешеходном переходе
Водитель грузовика, не имевший прав на управление автомобилем, сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Слюдянском районе Приангарья. В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.
2021-07-27T14:33
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авто, слюдянский район, иркутская область, происшествия
14:33 27.07.2021 (обновлено: 14:57 27.07.2021)
В Приангарье водитель без прав сбил школьницу на переходе и скрылся
В Иркутской области водитель грузовика, не имевший прав, сбил школьницу на переходе и скрылся