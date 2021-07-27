https://ria.ru/20210727/chechnya-1743154672.html
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения - РИА Новости, 27.07.2021
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения
Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:20
2021-07-27T18:20
2021-07-27T19:30
коронавирус в россии
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.Сулейманов отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени."Сегодня мы достигли 60% охвата по вакцинации. Конечно, скажется это на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне", - заявил он.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, общество
18:20 27.07.2021 (обновлено: 19:30 27.07.2021)
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения