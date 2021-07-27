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Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения - РИА Новости, 27.07.2021
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения
Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:20
2021-07-27T19:30
коронавирус в россии
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.Сулейманов отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени."Сегодня мы достигли 60% охвата по вакцинации. Конечно, скажется это на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне", - заявил он.
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коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, общество
18:20 27.07.2021 (обновлено: 19:30 27.07.2021)
 
Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения

Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
"Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60% охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения", - сказал министр.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Сулейманов отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени.
"Сегодня мы достигли 60% охвата по вакцинации. Конечно, скажется это на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне", - заявил он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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