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Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения

Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения - РИА Новости, 27.07.2021

Чечня стала первым регионом, где от COVID привили 60% взрослого населения

Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:20

2021-07-27T18:20

2021-07-27T19:30

коронавирус в россии

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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ГРОЗНЫЙ, 27 июл - РИА Новости. Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.Сулейманов отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени."Сегодня мы достигли 60% охвата по вакцинации. Конечно, скажется это на эпидемиологической ситуации ориентировочно к концу августа – к началу сентября. Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне", - заявил он.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, общество