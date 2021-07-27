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Партия "Родина" обратится в суд из-за отказа в регистрации Булыкина
Партия "Родина" обратится в суд из-за отказа в регистрации Булыкина - РИА Новости, 27.07.2021
Партия "Родина" обратится в суд из-за отказа в регистрации Булыкина
Дмитрий Булыкин и партия "Родина" намерены обратиться в Верховный суд РФ после того, как ЦИК не зарегистрировал экс-футболиста в федеральном списке кандидатов в РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:01
2021-07-27T22:01
россия
дмитрий булыкин
партия родина
цик рф
госдума рф
верховный суд рф
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дмитрий Булыкин и партия "Родина" намерены обратиться в Верховный суд РФ после того, как ЦИК не зарегистрировал экс-футболиста в федеральном списке кандидатов в депутаты Госдумы, заявил РИА Новости сам Булыкин.Как пояснил ранее член ЦИК Евгений Шевченко, у Булыкина, вошедшего в общефедеральную часть списка партии, были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных кампаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких инструментов. Таким образом, кандидат не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов."До того, как подавать документы, я имел в банке доверительное управление и покупал разные иностранные акции, но как только решил, что буду участвовать в выборах, я, естественно, эти акции переоформил, как честный и законопослушный гражданин. Об этом я уведомил ЦИК и партию. И уже как кандидат подал уточненные данные, где у меня уже отсутствовали иностранные акции. Но ЦИК на это не обратил внимание, и там заявили, что это вызывает сомнения", – пояснил Булыкин.Он отметил, что это и стало причиной отказа в регистрации его кандидатуры. Несмотря на это, Булыкин заявил о желании бороться дальше.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, дмитрий булыкин, партия родина, цик рф, госдума рф, верховный суд рф
22:01 27.07.2021
 
Партия "Родина" обратится в суд из-за отказа в регистрации Булыкина

Экс-футболист Булыкин обратится в Верховный суд из-за отказа в регистрации от партии "Родина"

© Нина Зотина / Перейти в фотобанкДмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин
© Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дмитрий Булыкин и партия "Родина" намерены обратиться в Верховный суд РФ после того, как ЦИК не зарегистрировал экс-футболиста в федеральном списке кандидатов в депутаты Госдумы, заявил РИА Новости сам Булыкин.
Как пояснил ранее член ЦИК Евгений Шевченко, у Булыкина, вошедшего в общефедеральную часть списка партии, были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных кампаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких инструментов. Таким образом, кандидат не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов.
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"До того, как подавать документы, я имел в банке доверительное управление и покупал разные иностранные акции, но как только решил, что буду участвовать в выборах, я, естественно, эти акции переоформил, как честный и законопослушный гражданин. Об этом я уведомил ЦИК и партию. И уже как кандидат подал уточненные данные, где у меня уже отсутствовали иностранные акции. Но ЦИК на это не обратил внимание, и там заявили, что это вызывает сомнения", – пояснил Булыкин.
Он отметил, что это и стало причиной отказа в регистрации его кандидатуры. Несмотря на это, Булыкин заявил о желании бороться дальше.
"Я намерен бороться. Хочу, чтобы выборы были честными. Поэтому вместе с партией мы готовим иск в Верховный суд. Мне хочется доказать всем, в том числе и ЦИКу, что у меня нет того, во владении чем меня обвиняют", – подытожил Булыкин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
РоссияДмитрий БулыкинПартия РодинаЦИК РФГосдума РФВерховный суд РФ
 
 
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