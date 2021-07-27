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В Бийске мать выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа

В Бийске мать выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа - РИА Новости, 27.07.2021

В Бийске мать выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа

Жительница Алтайского края выбросила с седьмого этажа трёхмесячную дочь и попыталась покончить с собой, обе госпитализированы с травмами, возбуждено уголовное... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:28

2021-07-27T14:28

2021-07-27T14:28

россия

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Жительница Алтайского края выбросила с седьмого этажа трёхмесячную дочь и попыталась покончить с собой, обе госпитализированы с травмами, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю."По данным следствия, днем 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, выкинула свою трехмесячную дочь, а затем попыталась покончить с собой. С травмами ребенок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.В отношении женщины, которая воспитывает двух детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).Проверку также начала прокуратура."В ходе проверки будет дана оценка добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка, своевременности и эффективности действий должностных лиц органов и учреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, которые должны выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и детей в трудной жизненной ситуации. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщают в прокуратуре.

https://ria.ru/20210715/irkutsk-1741354451.html

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россия, алтайский край, происшествия